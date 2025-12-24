A WhatsApp kedden az oroszországi szolgáltatásának korlátozásai miatt panaszkodott, azzal vádolva a hatóságokat, hogy több mint 100 millió oroszt próbálnak megfosztani a magánélethez való joguktól az ünnepi szezon előtt – írja a Reuters.

Az üzenetküldő cég közleménye az orosz kommunikációs szabályozó hatóság ismételt figyelmeztetésére reagált. Eszerint az teljesen blokkolja a WhatsAppot, ha a platform nem tesz eleget a hatóság azon követeléseinek, hogy szolgáltatásait összhangba hozza az orosz törvényekkel.

„A WhatsApp továbbra is sérti az orosz törvényeket. Az üzenetküldést terrorcselekmények szervezésére és végrehajtására használják az ország területén, elkövetők toborzására, valamint csalás és más bűncselekmények elkövetésére polgáraink ellen” – indokolta a Roszkomnadzor szabályozó hatóság, amely ezt az orosz állami médiával közölte.

Megerősítették, hogy intézkedéseket tesznek a WhatsApp fokozatos korlátozására ennek eredményeként. Több ezer orosz panaszkodott kedden a szolgáltatáskimaradásokra és a lassulásokra, derült ki az erre szakosodott weboldalakról.

A WhatsApphoz való hozzáférés korlátozásával az orosz kormány célja, hogy megfossza több mint 100 millió embertől a privát, végponttól végpontig titkosított kommunikációhoz való jogot, közvetlenül az oroszországi ünnepi szezon előtt

– emelte ki a WhatsApp szóvivője.

„A WhatsApp mélyen beágyazódott az ország minden közösségének szövetébe – a szülői és munkahelyi csoportoktól kezdve a baráti, szomszédsági és tágabb családi beszélgetésekig az oroszországi régiókban. Elkötelezettek vagyunk a felhasználóinkért való küzdelem iránt, mert ha az embereket kevésbé biztonságos és kormány által előírt alkalmazásokra kényszerítjük, az csak az orosz emberek biztonságának csökkenéséhez vezethet”

– fűzte hozzá.

Emlékezetes, Oroszország augusztusban elkezdte korlátozni a Meta Platforms tulajdonában lévő WhatsAppon, valamint a Telegramon bonyolított hívások egy részét, azzal vádolva a külföldi tulajdonú platformokat, hogy nem hajlandók információkat megosztani a bűnüldöző szervekkel az állítólagos csalási és terrorizmussal kapcsolatos ügyekben.

Az orosz hatóságok, amelyek olyan közösségi média platformokat is blokkolnak vagy korlátoznak, mint a Snapchat, a Facebook, az Instagram és a YouTube, erőltetik a MAX nevű, államilag támogatott üzenetküldő alkalmazást, mely a felhasználók nyomon követésére is használható a kritikusai szerint.

A hatóságok hamisnak minősítették ezen vádakat, és azt állítják, a különféle kormányzati szolgáltatásokat integráló MAX a polgárok mindennapi életének egyszerűsítésére és javítására szolgál.