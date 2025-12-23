Kedden átadták a forgalomnak Romániában a moldvai A7-es autópálya újabb, mintegy 50 kilométeres szakaszát, amellyel megszakítás nélkül gyorsforgalmi úton lehet közlekedni Bukarest és a fővárostól 250 kilométerre fekvő Egyedhalma között.

Az új sztrádarész megnyitásával 1416 kilométerre bővült Románia gyorsforgalmi úthálózata, amelyből 146 kilométert idén adtak át.

A most elkészült Foksány (Focșani)-Egyedhalma szakasz ugyanakkor nem teljes értékű, a közlekedési nagyberuházásokat figyelő Pro Infrastructura szerint ugyanis nem készültek el a pihenőparkolók, és az idei átadás érdekében más építkezések háttérbe szorultak.

A szakportál beszámolója szerint az A7-es autópálya kivitelezését döntően a UMB csoport végzi, amely Dorinel Umbrarescu román építési vállalkozó érdekeltségébe tartozik.

A gyors haladás érdekében az UMB több párhuzamos projektet „áldozott fel”, hogy a Foksány-Egyedhalma szakasz még idén elkészülhessen.

A Pro Infrastructura emlékeztetett arra, hogy a 2022-ben megkötött szerződések alapján az A7-esnek eddigre el kellett volna érnie Pascani térségét. A jelenlegi állás szerint azonban kérdéses, hogy a hiányzó mintegy 120 kilométernyi szakasz 2026 végéig elkészül-e, pedig ezeket is az UMB építi.

A portál szerint akkor maradhat esély a határidők tartására és az uniós helyreállítási alapokból származó támogatások teljes lehívására, ha a kivitelező szakaszosan megnyitja az új pályarészeket. Ebben az esetben az A7-es augusztusig elérheti Roman városát, és a projekt nem veszítene el egyetlen eurónyi uniós forrást sem.

Az A7-es autópálya politikai és társadalmi szempontból is szimbolikus beruházás.

A bukaresti kormányzat azt követően gyorsította fel a projektet, hogy 2018-2019-ben moldvai autósok látványos felvonulásokat tartottak Bukarestben, tiltakozva amiatt, hogy az ország keleti régiójában addig egyetlen méter autópálya sem épült, ami tovább mélyítette a gazdasági lemaradást.

A tüntetők eredetileg a A8-as autópálya, az úgynevezett „egyesülés autópályája” megépítését követelték, amely Marosvásárhely és Jászvárás (Iasi) között teremtene gyorsforgalmi kapcsolatot Moldva és Erdély között. A bukaresti vezetés végül a gyorsabban kivitelezhető A7-es mellett döntött.

Az A8-asból egyelőre egyetlen szakasz sem készült el, ugyanakkor már minden hegyvidéki szakaszra megkötötték a tervezési és kivitelezési szerződéseket. Az építkezés már elindult a Marosvásárhely-Nyárádszereda, valamint a Pascani melletti moldvai szakaszon, de a teljes átkelés a Keleti-Kárpátokon még évek kérdése lehet.