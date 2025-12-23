A Lidl Magyarország Kft. Pilos Bryndza juh- és tehéntejből 125 g megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel a termékben nem zárható ki a Listeria monocytogenes jelenléte.
A Lidl Magyarország Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi.
Az érintett termék adatai az alábbiak:
- Termék megnevezése: Pilos Bryndza juh- és tehéntejből 125 g
- Minőségmegőrzési idő: 02.01.2026
- Tételazonosító: L171225
- Gyártó: Agrofarma, spol. s.r.o.
- Termékvisszahívás oka: Mikrobiológiai nem megfelelősség.
A visszahívásban egyéb gyártási tételek nem érintettek. Azt kérik, amennyiben a fenti tételazonosító adatokkal rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!
