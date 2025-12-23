A Lidl Magyarország Kft. Pilos Bryndza juh- és tehéntejből 125 g megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel a termékben nem zárható ki a Listeria monocytogenes jelenléte.

A Lidl Magyarország Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi.

Az érintett termék adatai az alábbiak:

Termék megnevezése: Pilos Bryndza juh- és tehéntejből 125 g

Minőségmegőrzési idő: 02.01.2026

Tételazonosító: L171225

Gyártó: Agrofarma, spol. s.r.o.

Termékvisszahívás oka: Mikrobiológiai nem megfelelősség.

A Listeria monocytogenes egy baktérium, amely a talajban, vízben, állatokban és sokféle élelmiszerben (hűtött, nyers, feldolgozott élelmiszerek, tejtermékek, lágy sajtok, füstölt hal, húsok) megtalálható, és a liszteriózis nevű, ritka, de veszélyes, főleg legyengült immunrendszerűeket és terhes nőket érintő fertőzést okozhat, melynek tünetei láztól agyhártyagyulladásig terjedhetnek, megelőzéséhez alapos higiénia és hőkezelés szükséges.

A visszahívásban egyéb gyártási tételek nem érintettek. Azt kérik, amennyiben a fenti tételazonosító adatokkal rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!