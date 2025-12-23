Kivonul Romániából a tetőszerkezeti elemeket gyártó és légtechnikai megoldásokat kínáló svéd cég, a Lindab – írja a profit.ro a vállalat közleménye alapján.

A cég romániai leányvállalatát a szlovák Rova vásárolja fel.

A vételárat a felek nem hozták nyilvánosságra, annyit közöltek, hogy a tranzakció 2025-ben lezárul.

A profil termékek üzletágának a nyereségessége a régióban évek óta nem kielégítő a piac gyenge fejlődése, az alapanyagok árának volatilitása és a költségekben lecsapódó magas infláció miatt

– nyilatkozta az MTI beszámolója szerint Ola Ringdahl, a Lindab elnök-vezérigazgatója.

Romániában a Lindabnak egy főleg fémből készült tetőfedő anyagokat, valamint szellőztető rendszerek számára csőrendszereket gyártó üzeme van Bukarest közelében. A gyárat működtető, 1994-ben alapított Lindab SRL több mint 90 alkalmazottat foglalkoztat.

A küszködő cég árbevétele tavaly 16 százalékkal 80,718 millió lejre (mintegy 6,2 milliárd forint) csökkent, és 5,062 millió lej (mintegy 389 millió forint) veszteséggel zárta az évet.

Ismeretes, a most kivonuló Lindabot 1959-ben alapították, kezdetben alumíniumszalagokat gyártottak. A mintegy 5 ezer dolgozót foglalkoztató cégcsoport közvetlenül 20 európai országban és az Amerikai Egyesült Államokban van jelen.