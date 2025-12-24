A megszokott, sokszor fájdalommal járó onkológiai eljárásokkal szemben újabban a Texasi Egyetem és a Portói Egyetem kutatói egy innovatív módszert mutattak be.
Az ACS Nano szakfolyóiratban nemrég publikált eljárás a fototermikus terápiára épül, mely során a daganatos sejteket fény segítségével hevítik fel és semmisítik meg.
A Jean Anne Incorvia és Artur Pinto vezette kutatócsoport a meglehetősen drága lézerberendezéseket hozzáférhető LED-rendszerekre cserélte, ezeket pedig speciális, ón-oxid (SnOx) nanopelyhekkel kombinálták. Ezek az apró részecskék lokális hőfejlesztőként működnek: elnyelik az infravörös fényt, majd a keletkező hőt felhasználva roncsolják a rosszindulatú sejtek membránját és fehérjéit.
Rendkívül ígéretes eredményeket mutattak a laboratóriumi vizsgálatok, mivel egyetlen 30 perces fényterápiás kezelés a bőrráksejtek 92 százalékát, a vastagbélrák-sejteknek pedig az 50 százalékát pusztította el.
A Femina azt írja, a technológia képes szelektíven célozni a daganatos sejteket, miközben az egészséges szövet érintetlen marad, s ez akár otthoni alkalmazású, hordozható orvostechnikai eszközök kifejlesztését is lehetővé teheti majd a jövőben.
A széles körű klinikai alkalmazás ugyan még további teszteket igényel, ez a humánus és megfizethető megközelítés komoly reményt adhat a kíméletesebb gyógyulásra az érintett betegeknek.
