A megszokott, sokszor fájdalommal járó onkológiai eljárásokkal szemben újabban a Texasi Egyetem és a Portói Egyetem kutatói egy innovatív módszert mutattak be.

Az ACS Nano szakfolyóiratban nemrég publikált eljárás a fototermikus terápiára épül, mely során a daganatos sejteket fény segítségével hevítik fel és semmisítik meg.

A Jean Anne Incorvia és Artur Pinto vezette kutatócsoport a meglehetősen drága lézerberendezéseket hozzáférhető LED-rendszerekre cserélte, ezeket pedig speciális, ón-oxid (SnOx) nanopelyhekkel kombinálták. Ezek az apró részecskék lokális hőfejlesztőként működnek: elnyelik az infravörös fényt, majd a keletkező hőt felhasználva roncsolják a rosszindulatú sejtek membránját és fehérjéit.

Rendkívül ígéretes eredményeket mutattak a laboratóriumi vizsgálatok, mivel egyetlen 30 perces fényterápiás kezelés a bőrráksejtek 92 százalékát, a vastagbélrák-sejteknek pedig az 50 százalékát pusztította el.

A Femina azt írja, a technológia képes szelektíven célozni a daganatos sejteket, miközben az egészséges szövet érintetlen marad, s ez akár otthoni alkalmazású, hordozható orvostechnikai eszközök kifejlesztését is lehetővé teheti majd a jövőben.

A széles körű klinikai alkalmazás ugyan még további teszteket igényel, ez a humánus és megfizethető megközelítés komoly reményt adhat a kíméletesebb gyógyulásra az érintett betegeknek.