A hatóság tájékoztatása szerint a NAV Győr-Moson-Sopron vármegyei ellenőrei az egyik közösségi oldal zárt, dohánytermék-kereskedelemre létrehozott csoportjában figyeltek fel egy hirdetésre, melyben nagy tételben kínáltak Elf Barokat.

A budapesti hirdető csak személyes találkozással árusított, ezért a revizorok egy tatabányai bevásárlóközpont parkolójában vették át tőle a dohánygyártmányokat közel félmillió forintért.

Kiderült, hogy az eladó egyéni vállalkozó, így a próbavásárlás után az ellenőrök nemcsak jövedéki jogsértés miatt indítottak eljárást, hanem a nyugtaadás elmulasztása miatt is, az illegálisan forgalmazott árut pedig lefoglalták. Az eladó milliós nagyságrendű bírságra számíthat a NAV beszámolója alapján.

A pénzügyőrök az eladó gépkocsijában egy engedély nélkül tartott gázpisztolyt találtak, ezért értesítették a rendőrség munkatársait, akik lefoglalták a fegyvert, és szabálysértési eljárást indítottak.