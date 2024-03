Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

A Poco Barról – amely tulajdonképpen a „manórúdként” is emlegetett Elf Barnak a szinte kifogyhatatlan verziója – az utóbbi hónapokban érkeztek az első bejelentések. A szakértők szerint egyre több fiatal szívja, pedig akár életveszélyes is lehet.

Most a 24.hu járt utána annak, hogy az ügyben illetékes hatóságok miként próbálják megakadályozni a terjedését. Mint írták, a Poco Bar már csak azért is kockázatos lehet, mert gyakorlatilag még mindig nem lehet tudni róla semmit: a készülék eredete lenyomozhatatlan, a benne található folyadék megbízhatatlan. Az ízesítés miatt viszont a fiatalok vevők rá, és ha nem elég elővigyázatosak, akár életveszélybe is sodorhatják magukat.

A hatályos szabályozás értelmében dohánygyártmánynak számít, tehát jogszerűen csak trafikban, zárjeggyel ellátva lehetne értékesíteni, ráadásul csak ízesítés nélküli változatban.

Dr. Várdi Katalin pulmonológus-szomnológus a lapnak azt mondta, a legfontosabb és legijesztőbb információ a Poco Barral kapcsolatban az, hogy gyakorlatilag végtelen ideig lehet szívni, ami nikotin-túltelítettséget okozhat.

A fogyasztó ebből a típusú termékből tulajdonképpen bármennyit tud szívni. A gyerek nem fog nekiállni spórolni, hogy beossza a cigit. Nincs olyan, hogy ez most egy hétre van vagy három napra, fel sem tűnik neki, hogy egy délután alatt elszívott egy-, öt- vagy akár tízdoboznyit belőle.

Elmondta, mint minden más dohányterméknél, úgy a Poco Barnál is nagyon fontos tényező a hőmérséklet kémiai szempontból. De mivel a készülék és az oldat sincs bevizsgálva, és bármikor módosíthatnak rajta a gyártók, a szervezetre gyakorolt hatásait is lehetetlen konkrétan megállapítani.

A szakember eleve problémásnak ítélte, hogy mivel a gyerekek köztudottan kreatívak, megbuherálhatják a terméket, és tölthetnek bele marihuánát vagy bármi egyebet, amivel legsúlyosabb esetben elégethetik a tüdejüket, arról nem is beszélve, hogyha valaki bármilyen megfontolásból megissza a betöltött oldatot, azzal öngyilkosságot követhet el.