Bár hosszú távú eredmények még nincsenek, mára egyértelműen bebizonyosodott, hogy az e-cigaretta fogyasztása ugyanúgy a tüdőfunkciók romlásához, légzőszervi betegségek, illetve COPD kialakulásához vezethet, mint a hagyományos nikotinrúdé – írja a MedicalOnline.

Egy nemrég megjelent felmérés szerint Magyarország az uniós tagállamok sorában a sereghajtók közé tartozik a dohányzásról való leszokást támogató környezet és programok tekintetében.

Egy minap megrendezett sajtótájékoztatón – ahol a dohányzás és a krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD) összefüggéseiről beszéltek a szakemberek – Demjén Tibor, a Belügyminisztérium Dohányzás Fókuszpont vezetője arról számolt be, hogy csökkent idehaza a dohányzók száma.

Egyre inkább terjed az e-cigi



Az elmúlt 15 évben 35 százalékról 27 százalékra csökkent a felnőtt magyar lakosság körében a dohányzók arány, de a 2013-as 21 százalékról viszont hat év alatt 28,9 százalékra nőtt a cigarettázók aránya.

Míg 2013-ban a felnőtt magyar lakosság 19 százaléka naponta, 2 százaléka pedig alkalmanként gyújtott rá, 2019-ben ugyanez az arány már 27,3, illetve 2,3 százalékra emelkedett. Mindeközben a leszokottak aránya a 11 évvel ezelőtti 22 százalékról 17,3 százalékra csökkent.

Az elmúlt évtizedben számos új dohányzást imitáló eszköz jelent meg a piacon, 2020 óta pedig – különösen a fiatalok körében – terjednek a nikotintasakok is.

A legnagyobb problémát a hagyományos cigaretta jelenti, arra törekszenek, hogy az egyéb eszközöket is kiszorítsák a piacról, megfelelő védelmet biztosítva ezzel a nemdohányzók számára is. A gyári és a sodort cigarettafogyasztók aránya és mennyisége csökkent, azonban 2015 óta egyre nagyobb teret nyernek az e-cigaretták és a hevítéses dohánytermékek – magyarázta a fókuszpont vezetője.

A COPD már népbetegség



A dohányosok 80 százaléka számolhat azzal, hogy a rossz szokás következtében kialakul nála a COPD – mondta Bogos Krisztina, az OKPI főigazgatója, hangsúlyozva azt is, hogy a nikotin érösszehúzó hatása miatt az érszűkülettel járó kórképek a nem hagyományos cigarettát fogyasztóknál is kialakulnak. A kardiovszkuláris megbetegedések és a sztrók után daganatos, majd a légzőszervi betegségek állnak a korai halálozások hátterében, amelyek 6 százalékát a COPD okozza, így az népbetegségnek számít. Európa szerte gyűlnek a vizsgálati adatok arról, hogy az e-cigarettában és a nikotintasakokban is számos olyan vegyület és összetevő van, amely a tüdőfunkciók romlását okozza, és növeli a légzőszervi betegségek kockázatát.

A világon egyedülálló, a különböző élethelyzeteknek megfelelő telefonos és személyes, mobil applikációval is támogatott tanácsadó hálózat alakult ki Magyarországon az utóbbi tíz évben, amely intenzív leszokás támogató programot kínál, megfelelően képzett szakemberekkel – hangsúlyozta Cselkó Zsuzsanna, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet (OKPI) Szervezési és Módszertani Osztályának vezetője.

A WHO Magyarországi Irodája által fejlesztett innovatív projekt a kommunikáció eszközeivel támogatja a betegközpontú ellátás megerősítésén keresztül a leszokást támogató programokat – jelentette be az eseményen Szigeti Szabolcs, az iroda egészségpolitikáért felelős munkatársa.

Ennek egyik terméke a copd.info.hu weboldal, amely a WHO által ajánlott betegközpontú kommunikációs csomaggal segíti a prevenciót.