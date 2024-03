Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

Az intézkedés kapcsán korábban a Posta közzétett egy tájékoztatót ennek kapcsán a regisztrációról, továbbá a kötelező alkalmazandó árakról. Ennek alapján úgy nézett ki, hogy vagy szerződnie vagy regisztrálnia kell a webáruházaknak a Postával, azonban az erről szóló kormányrendeletben ez nem szerepel.

Most azonban a Magyar Posta weboldalán megjelent egy GYIK-felület, amely a 24.hu észrevétele alapján számos kérdést megválaszol. Eszerint a webáruházak kötelesek megjelentetni az oldalukon a Magyar Posta Általános Szerződési Feltételei szerinti árakat, amennyiben nincsen egyedi szerződésük a postával.

Azt is leszögezik, hogy a kiszállításai díjon felül továbbra is felszámolhatók egyéb költségek, mint például a csomagolás vagy az utánvét díja.

A Magyar Posta azt is kiemelte: sem szerződni, sem regisztrálni nem kötelesek a webáruházak. Ezt azzal indokolták, hogy a kormányrendelet megadja választási lehetőséget a fogyasztónak továbbra is, hogy kiszállítást végző postai szolgáltatást megválassza. Emellett a webáruház az árut tartalmazó posta küldemény feladásával és az ezzel létrejött postai szolgáltatási szerződéssel is kiszolgálhatja a vásárlókat.

A Posta ugyanakkor hozzáteszi, ahhoz, hogy egy webáruház a kereskedelmi célú internetes honlappal rendelkező vállalkozások számára célzottan kialakított díjszabással tudja igénybe venni az MPL Üzleti csomag szolgáltatásait, már szükséges az egyedi szerződés megkötése, vagy a regisztráció.