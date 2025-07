Donald Trump amerikai elnök a nevét viselő árucikkek egyre bővülő listájához, újabb terméket tesz hozzá, az új Trump márkájú férfi kölni és női parfüm már megvásárolható – írta meg a Reuters.

„Megérkeztek a Trump illatok. Győzelem 45-47-nek hívják őket, mert a győzelemről, az erőről és a sikerről szólnak” – írta hétfőn az amerikai elnök Truth Social fiókjában.

A parfümök egy fekete, arany betűkkel díszített dobozban kaphatók férfiaknak és egy piros, arany betűkkel díszített dobozban nőknek.

A dobozok Trump miniatűr szobraira hasonlítanak.

Donald Trumpnak már 2004-ben is volt egy próbálkozása, akkor a The Fragrance-t mutatta be.

Trump 2004-ben a The Fragrance bemutatóján Kép: Getty Images

Gyorsan megérkeztek a kommentek, a kritikusok, főleg a demokrazák korrupcióval vádolták az elnököt.

„Azt hiszem, az amerikai történelemben nem volt még olyan, aki ennyit lopott volna nyilvánosan – csalással és korrupcióval” – mondta Mark Warner virginiai szenátor egy X-en megosztott videóban. Peter Welch vermonti demokrata szenátor megjegyezte, hogy Trump miközben az illatait reklámozza, a költségvetési törvényjavaslatában az alacsony jövedelmű amerikaiak Medicare-ellátásainak csökkentését kéri.

A Fehér Ház nem kívánt nyilatkozni a kritikákkal kapcsolatban.

Az illatok a Trump család legújabb termékei. Júniusban a családi vállalkozás egy 499 dolláros okostelefont dobott piacra, amelyet arany színben reklámozták, ami Trump kedvenc színe.

Az elnök azt nyilatkozta, hogy üzleti érdekeltségeit egy gyermekei által kezelt vagyonkezelői alapba helyezte, hogy elkerülje az összeférhetetlenséget, de az ilyen üzleti vállalkozásokból származó bevétel végül az elnököt fogja gazdagítani, aki a Trump-család számos cégének élén áll.

Trump bevételei licencszerződésekből, kripto-projektekből, golfklubokból és egyéb vállalkozásokból származnak. Emellett árult már arany tornacipőket és egy „Isten áldja az USA Bibliát” is, amely szerinte ez egy „hazafias” értelmezése a szent szövegnek, és 59,99 dollárért lehet megvenni.