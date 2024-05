A meleg tavaszi időszak nyomán idén már várhatóan

július elején beindulhat a hazai görögdinnye szezonja.

Ebben az évben a tavalyinál kissé nagyobb területen, mintegy 3000 hektáron ültettek dinnyét a termelők, akik kedvező időjárás esetén a tavalyihoz hasonló felvásárlási árakra számíthatnak idén is – írja az Agroinform.

„A hazai piacon jelenleg kapható spanyol, görög importdinnyéket a szokásos július közepe helyett idén már július elején leválthatja a hazai kínálat” – közölte Nagypéter Sándor, a Fruitveb alelnöke, aki azt is elmondta, ez várhatóan nem okoz majd túlkínálatot, ugyanis az importdinnyék érésére is a szokásosnál hamarabb került sor ebben az évben.

Az, hogy egy szezon mennyire lesz sikeres, az időjárástól függ. Egy hűvös nyár pont úgy tönkreteheti az idényt, mint a túl sok import termék.

A szakma szerint pont ilyen fontos az is, hogy igazodjanak a vásárlói igényekhez. A vevők leginkább a magnélküli, vagy kevés maggal rendelkező fajtákat részesítik előnyben, ezen felül nem vesznek már 8-10 kg-os dinnyéket sem, ehelyett a 3-5 kilósokat viszik mint a cukrot.

„Az idén jelentős dinnyeáremelésre nem kell számítani. Bár a munkabérköltségek idén is emelkedtek, a műtrágya ára például tavaly óta sokat mérséklődött.

Így az árak a tavalyi szint közelében alakulhatnak.

Egy kellően meleg nyári időszakban a tavalyinál kissé nagyobbra várt kínálat is könnyen értékesíthető, különösen annak fényében, hogy a tapasztalatok szerint nagyobb sportesemények idején a sörhöz hasonlóan a dinnye is jobban fogy. Márpedig az idei nyár többek közt egy foci EB-t és egy olimpiát is tartogat” – mondta hozzá Nagypéter Sándor.