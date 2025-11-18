Nemcsak 2025. december 31-ig, hanem véglegesen érvényes az a könnyítés, amelynek értelmében életkortól függetlenül igényelhetik a CSOK Plusz kedvezményes hitelt a gyermeket váró házaspárok. Az erről szóló, Orbán Viktor által jegyzett kormányrendelet éjjel jelent meg a Magyar Közlönyben.

A CSOK Pluszt eredetileg azok a gyermeket vállaló házaspárok vehették igénybe, ahol a pár hölgy tagja a

kölcsönkérelem beadásakor még nem töltötte be a 41. életévét. A jelenleg érvényben lévő

szabályok alapján ez alól 2025. december végéig mentességet kaptak azok, akiknél a feleség már

állapotos és a magzat betöltötte a várandósság 12. hetét. A most megjelent rendelet alapján ezt a kivételszabályt véglegesítették, a jogszabálymódosítás 2026.01.01-én lép életbe.

A CSOK Plusz a gyermeket vállaló házaspárok által igényelhető lakáscélú, legfeljebb évi 3 százalékos

kamatozású támogatott kölcsön, amelynek maximális összege függ a gyermekek számától.

Egy gyermek esetén a maximális hitelösszeg 15 millió forint.

Két gyermek esetén a maximális hitelösszeg 30 millió forint.

Három, vagy több gyermek esetén a maximális hitelösszeg 50 millió forint.

„A CSOK Plusz maximális összegének kiszámításakor a meglévő és a vállalt gyerekeket együtt kell figyelembe venni. Mindez azt jelenti, hogy például azok a kétgyermekes párok, ahol a feleség már 41 éves elmúlt és éppen a harmadik gyermeküket várják, 50 millió forint támogatott hitel igénylésére válnak jogosulttá” – hívta fel a figyelmet a biztosdöntés.hu.

Azt is hozzátették, hogy különösen fontos lehet a mostani módosítás azon idősebb házaspárok számára, akik a CSOK Pluszt szeretnék kombinálni az Otthon Start lakáshitellel. Mert bár az Otthon Start hitel önmagában nem igényel házasságot és gyermekvállalást, és nincs korhatár sem, a kombinációhoz meg kell felelni a CSOK Plusz szigorúbb feltételeinek is: házasnak kell lenni és gyermeket kell vállalni.