„A szabályok mostani összehangolása kifejezetten kedvez a bizonytalanabb tulajdoni helyzetben lévő vagy első lakásukat tervező fiataloknak” – mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.

A CSOK Plusznál pontosították az „első közös lakásszerzők” fogalmát, míg az OSP esetében rugalmasabb lett több tulajdonjogi helyzet megítélése, köztük az osztatlan közös tulajdon és az öröklött ingatlanrész kiegészítése. A program igénybe vehető önkormányzati bérlakás kedvezményes megvásárlása esetén is, és az adóstársi kör a szülők mellett a testvérekkel bővül.

A két hitel összehangolásával (például az egységes lakásméret-feltételek előírásával) a jogalkotó célja, hogy könnyebbé tegye a kedvező hitelfelvételt azok számára, akik egy otthon finanszírozásához egyszerre vennék igénybe a CSOK Plusz és az Otthon Start konstrukcióit.

A Duna House saját adatbázisa alapján 2025-ben vidéken az ingatlantranzakciók átlagosan 27 százaléka kapcsolódott örökléshez. Budapesten ez az arány 23 százalékos. 10 éves távlatban enyhe növekedés figyelhető meg az örökléshez köthető tranzakciók arányában, ami részben a demográfiai változásoknak, részben pedig a generációváltás felgyorsulásának tudható be.

A leggyakoribb öröklési típusok:

Részleges tulajdonszerzés (pl. testvérek közötti megosztás)

Teljes ingatlan öröklése egyetlen örökös által

Öröklés utáni kivásárlás családtagoktól

„A mostani jogszabályváltozások megkönnyíthetik azok helyzetét, akik részben örökölt ingatlanjukat szeretnék teljes tulajdonná tenni, ezzel kiszámíthatóbban tervezhetik a támogatott hitelfelvételt” – tette hozzá Szegő Péter.