Kiskunhalason november 12-én hajnalban járőröztek a rendőrök, amikor egy bolt tulajdonosa integetve megállította őket. Elmondta, hogy valaki alszik az üzletében.

A rendőrök bementek, és valóban találtak bent egy férfit, aki a padlón fekve,

négy teli szatyorral a kezében szundikált. Mint kiderült, betörte az ablakot, így jutott be a boltba, majd miután alaposan „bevásárolt”, elnyomta az álom.

A rendőrök felébresztették, előállították és kihallgatták lopás miatt, majd szabadon távozhatott. Ám nem tanult az esetből:

még aznap délután újra próbálkozott, ezúttal egy másik boltban, ahonnan alkoholt és tisztálkodási szereket vitt el a kabátjába rejtve.

A rendőrök ismét gyorsan elfogták – másodszorra már nem hagyták aludni, őrizetbe vették a 45 éves férfit.