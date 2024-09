Van ahol már a helyreállítási munkálatokat készítik elő. Az árhullám Budapest alatt, Paks térségében tart - közölte vasárnap az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) sajtóosztálya.

A tájékoztatás szerint Nagybajcsnál a tetőzés óta már két és fél métert apadt a Duna, ez pedig a folyó alsóbb szakaszain is érezhető. Győrnél - a Mosoni-Duna és a Duna szintjének kiegyenlítődését követően - szombaton a vízügyi szakemberek meg tudták nyitni a Mosoni-Duna árvízkapuként funkcionáló torkolati műtárgyát, mely a győri tetőzéskor 130-140 centiméterrel mentesítette a várost.

A Lajtán is folyamatos az apadás, az állami töltéseken helyenként megkezdődhetett az ideiglenes magasítások elbontása, a káros jelenségek feltérképezése, összesítése, a kezelésükre épített ideiglenes védművek vizsgálata és bontása, valamint a későbbi rekonstrukciós munkák előkészítése - áll a közleményben.

Mint írták, a Duna teljes Budapest fölötti szakaszán is folyamatos az intenzív apadás, azonban a fokozott figyelőszolgálatot továbbra is a nap huszonnégy órájában fenntartják a vízügy szakemberei. A káros jelenségek, buzgárok, szivárgások figyelése és a szükséges beavatkozások mellett, lassan az önkormányzati védvonalakon is megkezdődhetnek a magassági hiányok miatt kiépült ideiglenes védművek felmérései.

Kép: MTI, Hegedűs Róbert

A közlemény szerint az árvízzel érintett területeken,

ha a második fok alá csökkent az árvízvédelmi készültség a helyreállítási munkálatok is elindulhatnak.

Ezen munkák jelenleg a víz által nem érintett, magassági hiányok miatt épült ideiglenes védművek elbontásával kezdődhetnek meg és ezután következhet a felhasznált anyagok vizsgálata, elszállítása, majd kezelése.

A Duna Budapest alatti szakaszán a vasárnap az árhullám tetőzése elérte Paks térségét, Baján pedig hétfőn lehet számítani a tetőzésre, harmadfokú árvízvédelmi készültség mellett. Ezeken a területeken a vízügyi szakemberek megerősített figyelőszolgálatot látnak el - közölték.

Az OVF közleményében felhívja a figyelmet arra, hogy az emberek adományokkal kapcsolatban a karitatív szervezeteket, míg az útlezárásokkal az Útinformot keressék, az Árvíz Vonal telefonszámát pedig csak vízügyi-árvízi információkért hívják.

Mint írták, homokzsákürítő önkéntesekre a bontási munkálatok alatt is szükség lehet, a segítség aktuális módjairól az önkormányzatok tudnak felvilágosítást adni.

Itt pedig egy videó, ahogy a Budapest Walker látta az árhullámot Budapestél: