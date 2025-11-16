Portugália és a szomszédos Spanyolország egyes részei napok óta szélsőséges időjárási körülményekkel küzdenek a Claudia vihar miatt, amely szombatra elérte Nagy-Britannia és Írország egyes részeit is – írja a Reuters.
A mentőalakulatok csütörtökön egy idős házaspár holttestét találták meg elárasztott otthonukban Fernao Ferroban, Lisszabontól nem messze. A házaspár valószínűleg elaludt, és már nem tudott elmenekülni, amikor éjszaka megemelkedett a vízszint.
Az eddig feltöltött videókon látszik, hogy a Dél-Portugáliát sújtó tornádó megrongál, majd teljesen megsemmisít kempingben álló lakókocsikat. A szállás területén egy 85 éves brit nő is életét vesztette.
További húszonnyolc ember megsérült egy közeli szállodában is, közülük ketten súlyos sérülésekkel kórházba kerültek.
A portugál meteorológiai szolgálat, az IPMA az egész Algarve régiót, valamint Beja és Setubal körzeteket sárga riasztási szintre, vagyis a második legmagasabb fokozatra helyezte.
Nagy-Britanniában is súlyos árvíz sújtotta Monmouth városát és a délkelet-walesi környéket. Az árvíz belepte a város központját és a lakóövezeteket, miután egy közeli folyó az éjszaka folyamán kilépett a medréből.
A Natural Resources Wales 11 árvízriasztást adott ki, amelyek közül négy súlyos, 17 pedig figyelmeztetés. Angliában a Környezetvédelmi Ügynökség legfrissebb adatai szerint 49 aktív árvízriasztás és 134 árvízfigyelmeztetés volt érvényben.
Megborult a Föld, ott van árvíz, ahol nem kellene, és ott van aszály, ahol nem szokott lenniMinden változik körülöttünk, de leginkább az időjárás, a klíma melegedése, de most szakértők arra hívták fel a figyelmet, hogy a Föld vízkörforgása is megváltozott, és ez problémát jelenthet.
Bővebben>>>
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!