Portugália és a szomszédos Spanyolország egyes részei napok óta szélsőséges időjárási körülményekkel küzdenek a Claudia vihar miatt, amely szombatra elérte Nagy-Britannia és Írország egyes részeit is – írja a Reuters.

A mentőalakulatok csütörtökön egy idős házaspár holttestét találták meg elárasztott otthonukban Fernao Ferroban, Lisszabontól nem messze. A házaspár valószínűleg elaludt, és már nem tudott elmenekülni, amikor éjszaka megemelkedett a vízszint.

Az eddig feltöltött videókon látszik, hogy a Dél-Portugáliát sújtó tornádó megrongál, majd teljesen megsemmisít kempingben álló lakókocsikat. A szállás területén egy 85 éves brit nő is életét vesztette.

További húszonnyolc ember megsérült egy közeli szállodában is, közülük ketten súlyos sérülésekkel kórházba kerültek.

A portugál meteorológiai szolgálat, az IPMA az egész Algarve régiót, valamint Beja és Setubal körzeteket sárga riasztási szintre, vagyis a második legmagasabb fokozatra helyezte.

Nagy-Britanniában is súlyos árvíz sújtotta Monmouth városát és a délkelet-walesi környéket. Az árvíz belepte a város központját és a lakóövezeteket, miután egy közeli folyó az éjszaka folyamán kilépett a medréből.

A Natural Resources Wales 11 árvízriasztást adott ki, amelyek közül négy súlyos, 17 pedig figyelmeztetés. Angliában a Környezetvédelmi Ügynökség legfrissebb adatai szerint 49 aktív árvízriasztás és 134 árvízfigyelmeztetés volt érvényben.