A prominens üzleti szereplők közül a 89 éves Reinhold Würth is levélben fordult az alkalmazottaihoz, amelyben óva intette őket attól, hogy az AfD-re szavazzanak. A „csavarkirályként” ismert vállalkozó az egyik legsikeresebb családi céget jegyzi a régióban: a Würth Csoport éves forgalma 20 milliárd euró és összesen 87 ezer embert foglalkoztat, ebből 27 ezret Németországban. A cégtulajdonos a ZDF-nek elmondta: politikai agitálását a munkavállalók többsége jól fogadta, de például mintegy 1,5 millió eurónyi megrendelést is elvesztett – főleg Kelet-Németországból jelezték egyes vevők, hogy nem vásárolnak több csavarárut a Würthtől. A tapasztalt vezető azonban nemcsak a populistákat, hanem Olaf Scholz koalícióját is bírálja. Mint mondta, a jelenlegi szövetségi kormány munkája „egyszerűen katasztrófa” az országra nézve. Úgy rohangálnak, mint egy csomó csirke – fogalmazott