A hazánkra általában jellemző időjárási jelenségek nem igazán befolyásolják a traffipaxok működését. Az extrém időjárási körülmények közepette sem szünetel a gyorshajtók kiszűrése, ködben, hóesésben is működnek a sebességmérő mérőeszközök.

A technológia, amely lézeres vagy radaros elven működik, még rossz látási viszonyok között is pontosan méri a járművek sebességét, így a köd nem nyújt védelmet a büntetés ellen.

– Ködös időben különösen veszélyes a gyorshajtás, mivel a látási körülmények nem olyanok, mint normál időjárás esetén, adott esetben drasztikusan lecsökkenhet a látótávolság. Ám a gyorshajtók kiszűrésére a rendőrség télen is használni tudja a traffipaxokat, működik a Véda-rendszer és több helyen van traffibox is – mondta el a Somogy vármegyei hírportálnak Endrédi János kaposvári forgalomtechnikai szakmérnök.

A városi balesetmegelőzési bizottság tagja hangsúlyozta:

a járművezetők bármilyen időjárási körülmények között számíthatnak mérésre.

A somogyi rendőrség mindehhez hozzátette, hogy például a TraffiCapture TC-108 típusú készülékek, melyekkel ők is rendelkeznek, az elérhető technológia csúcsát képviselik.

„A készülék a gyakorlatban 3 tizedmásodperc alatt ezer darab mérést végez, és akár 230 méter távolságig is képes hiteles mérésre és képfelvételre. Ennek az ezer mérésnek az eredménye fogja azt a számot produkálni, amely a sebességet kiadja” – magyarázták a vármegyei rendőr-főkapitányság szakértői.

A nagy teljesítményű mérőeszközök feladata az, hogy a forgalomban az extrém gyorshajtókat kiszűrje. A szélsőséges időjárási körülmények – mint például a látótávolságot drasztikusan lecsökkentő sűrű köd, vagy szakadó hóesés – esetén azonban a rendőrség is más fókuszpontok alapján végzi baleset-megelőzési tevékenységét – tették hozzá.

Somogy vármegyében egyébként minden városi rendőrkapitányság rendelkezik legalább egy vagy két sebességmérő berendezéssel, melyeket több fix telepítésű KKEP (Véda) rendszer, illetve az egyre több településen megjelenő traffiboxok is kiegészítenek.