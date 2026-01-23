Pénteken is drágult az arany, az unciánkénti (31,1 gramm) spot árfolyam napi csúcsa 4 967 dollár volt, ami átszámítva több mint 1,6 millió forint. Egy gramm arany pedig már közel 52 ezer forintot ér.
A hét utolsó napján az arany további áremelkedését egyrészt a gyenge dollár segítette, ilyenkor más devizáért több dollárt tudnak venni a befektetők, amelyből több aranyat is vehetnek. A geopolitikai tényezők is számítottak, most épp Irán körül van helyzet, kérdés mit tervez Donald Trump a közel-keleti térség felé vezényelt hadihajókkal.
Ilyen körülmények mellett nem meglepetés, hogy csütörtökön újabb elemzőház, ezúttal a Goldman Sachs emelte az év végi célárát, 5400 dollárra, ami további 8-9 százalékos drágulást jelentene. Eddigi céláruk 4900 dollár volt, a módosítás egyik oka, hogy számos magánbefektető és feltörekvő piaci központi bank továbbra is stabilan vásárolja az aranyat, elsősorban diverzifikáció céljával, vagyis nem várható, hogy az eddig megvett mennyiség hirtelen megjelenjen a piacon.
Az eToro globális árupiaci elemzője – Lale Akoner – még tovább ment, szerinte a most tapasztalható áremelkedés oka a hagyományos pénzügyi rendszerbe vetett bizalom általános csökkenésének az eredménye. De magyarázat lehet a japán állampapírpiacra nehezedő nyomás is (jelentősen emelkedtek a hosszú hozamok), mert ez újra felélesztheti az aggodalmakat számos ország adósságállományának kezelhetőségével kapcsolatban. Kicsit olyan a helyzet – véli a szakértő – mintha meginogna a bizalom az állampapírok, sőt a fiat-pénzek iránt.
Egyébként az arany árfolyamát nem csak dollárban érdemes vizsgálni. Sokatmondó ábra, hogyan gondolkodnak a befektetők a különféle menedékeszközökről, mindössze egy év eltéréssel. Jelenleg 18 uncia aranyért lehet venni egy egységnyi bitcoint, ez az arány egy éve sokkal másképp nézett ki, akkor 1 BTC több mint 40 uncia aranyat ért.
