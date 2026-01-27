Pluszban kezdték a kereskedést a főbb európai tőzsdék kedden.

A londoni FTSE100 index 0,38 százalékkal,

index 0,38 százalékkal, a frankfurti DAX index 0,22 százalékkal,

index 0,22 százalékkal, a párizsi CAC-40 index pedig 0,25 százalékkal erősödött.

Az euróövezeti EuroStoxx50 index 0,37 százalék növekedést jelzett nyitáskor.

Az északi-tengeri Brent olajfajta hordónkénti ára 27 centtel (0,42 százalékkal), 64,50 dollárra csökkent.

Az arany ára unciánként 0,01 százalékkal (1,06 dollárral), 5121,24 dollárra mérséklődött.

Az európai gázár emelkedett a kereskedés első órájának végére. A holland gáztőzsdén a legközelebbi, februári határidős jegyzésben 1 megawattóra 39,32 euróba került, ami 0,54 százalékkal magasabb a hétfői záróértékénél. Három hónapja 31,91 eurón, egy éve 42,72 eurón, két éve 33,34 eurón zárt.

Kilenc órakor az euró árfolyama 382,32 forintra erősödött a hétfő kora esti 381,21 forintról. A frank jegyzése 413,54 forintról 414,32 forintra emelkedett, a dolláré pedig 320,75 forintról 322,21 forintra nőtt.

Az eurót 9 órakor 1,1867 dolláron jegyezték, alacsonyabban a hétfő kora esti 1,1885 dollár után.