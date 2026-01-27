Pluszban kezdték a kereskedést a főbb európai tőzsdék kedden.
- A londoni FTSE100 index 0,38 százalékkal,
- a frankfurti DAX index 0,22 százalékkal,
- a párizsi CAC-40 index pedig 0,25 százalékkal erősödött.
Az euróövezeti EuroStoxx50 index 0,37 százalék növekedést jelzett nyitáskor.
Az északi-tengeri Brent olajfajta hordónkénti ára 27 centtel (0,42 százalékkal), 64,50 dollárra csökkent.
Az arany ára unciánként 0,01 százalékkal (1,06 dollárral), 5121,24 dollárra mérséklődött.
Az európai gázár emelkedett a kereskedés első órájának végére. A holland gáztőzsdén a legközelebbi, februári határidős jegyzésben 1 megawattóra 39,32 euróba került, ami 0,54 százalékkal magasabb a hétfői záróértékénél. Három hónapja 31,91 eurón, egy éve 42,72 eurón, két éve 33,34 eurón zárt.
Kilenc órakor az euró árfolyama 382,32 forintra erősödött a hétfő kora esti 381,21 forintról. A frank jegyzése 413,54 forintról 414,32 forintra emelkedett, a dolláré pedig 320,75 forintról 322,21 forintra nőtt.
Az eurót 9 órakor 1,1867 dolláron jegyezték, alacsonyabban a hétfő kora esti 1,1885 dollár után.
Tájékoztatás
A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!
