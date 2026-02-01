Az ukrajnai orosz támadást követően az EU szolidaritásból 2022-ben – a vámok és az importkvóták felfüggesztésével – megnyitotta a mezőgazdasági piacait, hogy exportbevételeket biztosítson a háborúba került országnak.

Az intézkedés mára túlnőtt a szándékon, Ukrajnában csúcson a tojásbiznisz: az Eurostat szerint 2025 januárja és novembere között több mint 85 ezer tonna héjas tojást exportáltak az EU-ba – három évvel korábban még csak 13 ezer tonna volt ez a mennyiség. Ez azt jelenti, hogy az ukrajnai ketreces tojások brutálisan elárasztották az uniós piacot, 550 százalékos mennyiségi, és több mint 720 százalékos értékbeli növekedéssel.

Inkább feldolgozzák a háborús tojásokat

A szupermarketekben található friss tojások jellemzően az adott országból származnak, ennek megfelelően is vannak címkézve. Az ukrán tojások inkább olyan termékekbe kerülnek, ahol nem kötelező az eredetmegjelölés: tészták, pékáruk, snackek, desszertek, majonézek, vagy más feldolgozott áruk az élelmiszeriparból – közölte a Berliner Zeitunggal a német Four Paws állatjóléti szervezet.

Vagyis, az ukrajnai tojások gyakorlatilag láthatatlanok a fogyasztók számára, akik nem tudják, honnan származnak az összetevők, ahogy azt sem, milyen körülmények között állítják elő az említett élelmiszeripari termékeket.

Milliárdos oligarcha Zelenszkij közelében

A lap szerint kevés mezőgazdasági ágazat növekszik Ukrajnában olyan gyorsan, mint a baromfi- és tojástermelés, az egykori importkönnyítés haszonélvezői pedig elsősorban a nagy termelési létesítményekkel rendelkező mezőgazdasági vállalatok. Példaként említik az ukrajnai MHP Csoportot, amely akkora ketreces rendszereket működtet, ami EU szerte példátlan – a cég fő részvényese Jurij Koszjuk oligarcha és milliárdos, aki Volodimir Zelenszkij elnök közeli tanácsadója is.

Míg az EU-s gazdaságoknak már ki kellett vonniuk a ketreces tartást, az olyan vállalatok, mint az MHP továbbra is ilyen rendszereket használnak. Németországban ráadásul szigorúbb a helyi szabályozás: 2023 óta még a kiscsoportos tartás is tilos – ezt a ketrectípust az unióban még engedélyezik. A gazdák viszont már lázadoznak, mivel az illegális termelésből származó tojásokat számolatlanul importálják az EU piacaira, míg ők költséges szabályoknak kell megfeleljenek.

Bevágnák az ajtót az ukrajnai tojók előtt

Megjegyzik: több tagállam megálljt szabna az ukrán kedvezménynek, például Lengyelország, Magyarország (amelyek fenntartják saját importtilalmaikat), és Szlovákia és Bulgária is ezt szorgalmazza, de a bírálatok egyre erősödnek Csehországban, Romániában, valamint a németeknél és az osztrákoknál.

A Four Paws állatjóléti szervezet szerint ugyanakkor van más probléma is: például az EU-ban évek óta betiltott növényvédő szerek továbbra is engedélyezettek Ukrajnában, amire a fogyasztóknak ugyancsak figyelniük kell, amikor ilyen származású termékeket vásárolnak – figyelmeztetnek.

Az ellenőrzéseket ráadásul a háború nehezíti: az áramkimaradások, a takarmányhiány és a személyzet hiánya befolyásolhatja az állategészségügyet és a termelési szabványokat. Ez viszont már a fogyasztóvédelmet is helyzetbe hozza – jegyzi meg a szervezet.