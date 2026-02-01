Magyarországon a ’80-as évek óta nem volt olyan aggasztó az öngyilkosságok alakulása, mint az elmúlt öt évben, holott előtte négy évtizeden át – szinte folyamatosan – csökkentek a számok. 2019-ben azonban ez megfordult, és napjainkban hat óránként öngyilkos lesz egy honfitársunk – erről posztolt vasárnap a Magyar Orvosi Kamara (MOK) a közösségi oldalán, a bejegyzésben a magyarországi pszichiátriai ellátás súlyos bajban van.

Mint írják, már a miniszterelnök figyelmét is felhívták a legalább egy évtizede fokozódó, ma már vészhelyzetközeli állapotokra, aminek oka nem egyetlen esemény, vagy átmeneti probléma, hanem rossz irányú társadalmi folyamatok, és a mentális egészségügy kritikus állapota.

Rácsok mögé zárt betegek: érdektelen az ágazatirányítás

Azonban a MOK szerint egy-két EU-s projektet leszámítva érdemi fejlesztés nem történt, miközben

korszerűtlen a pszichiátriai intézmények sora, olykor embertelen körülmények között működnek,

egyetemi klinikákon is gyakorlat, hogy a betegeket rácsok mögé zárják, jogaik rendszeresen sérülnek,

a szakdolgozó- és orvoshiány miatt az érintetteknek nem elérhető a megfelelő törődés,

az irányítás minden szintjén rendszeresen másodrendűként kezelik a pszichiátriát,

a szakmai vészjelzéseket félresöprik,

egyes intézményekben politikai lojalitás alapján vagy pályáztatás nélkül jelölnek ki vezetőket,

a szakma javaslata ellenére a háziorvosok ellátási jogosítvány nélkül nem tudnak gyógyszert felírni, diagnosztizálni,

a pszichoterápia hozzáférhetősége évtizedek óta nem javul, a megelőzés ezért hiányos, illetve

a gyermekek, a krízishelyzetben lévő kamaszok nem jutnak időben megfelelő segítséghez.

Többször tettek bejelentést, de nem volt érdemi válasz

A túlterhelt, strukturálisan alulfinanszírozott rendszerben az orvosi kamara és a szakma képviselői az áldatlan körülmények és jogszabálysértések gyanúja miatt számos alkalommal a minisztériumokhoz fordultak, azonban érdemi intézkedés nem történt – emelték ki, megjegyezve, hogy „így néz ki egy közegészségügyi krízis”, illusztrációként pedig egy penészes falú kórházi helyiség fotóját mellékelték.

Megírtuk: pénteki sajtóhírek szerint kevesebb mint két év alatt 15 magasan kvalifikált pszichiáter szakorvos hagyta el a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézetet (OPAI), amelyről egy olyan, negyven orvos által aláírt petícióban van szó, amelyik arra figyelmeztet: a helyzet odáig fajult, hogy az intézményben márciusra ellehetetlenülhet a betegellátás, mivel többen jelenleg is felmondási idejüket töltik.