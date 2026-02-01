Új szabályozás lép életbe augusztusban az uniós tagországokban. A Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) csomagolási rendelet alapjaiban írja át az eddigi gyakorlatot, ugyanis az EU egész területén kötelezővé teszi az újrahasználható rendszerek alkalmazását.

A rendelkezés komolyan érinti az éttermeket, büféket és azokat a vendéglátóipari egységeket, amelyek műanyag dobozokban, poharakban adják elvitelre az ételt-italt.

Ezek az egyszer használatos termékek adják ugyanis az unióban évente keletkező mintegy 25 millió tonna műanyag csomagolóanyag csaknem 40 százalékát, és e termékeknek mindössze 30 százaléka kerül csak vissza a körforgásba.

„Ez a szabályozás nem egy ajánlás, hanem minden vendéglátóhelyre – a sarki kávézótól a nagy ételszállító hálózatokig – kiterjedő kötelezettség” – hívta fel a figyelmet az InfoRádióban Jánosi István, a Körkörös.hu portál társalapítója. A cél egyértelmű: a csomagolások életciklusát fenntarthatóvá kell tenni, ösztönözve a hulladékmentességet és a valódi körforgásos gazdaságot.

Rámutatott, hogy az új rendelettel növelni szeretnék a fogyasztói szabadságot is.

A vendéglátóhelyeknek ennek jegyében például biztosítaniuk kell, hogy a vendégek saját edényüket vagy poharukat használhassák, tehát senkit nem utasíthatnak el egyetlen vendéglátóipari helyen sem, ha otthonról hozott dobozban vagy termoszban vinné el az ebédjét vagy a kávéját – magyarázta.

A másik oldalon viszont a beszállítóknak és az éttermeknek is alkalmazkodniuk kell az új kötelezettséghez, mivel már 2026-tól a forgalmazott ételek és italok legalább 10 százalékát újrahasználható csomagolásban kell kínálniuk.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az éttermeknek és büféknek vagy saját visszaváltó rendszert kell bevezetniük, vagy csatlakozniuk kell a már piacon lévő, professzionális edénymegosztó hálózatokhoz

– mutatott rá Jánosi István.

Szerinte megoldást jelentene, ha a többször használatos edényeket is be lehetne vonni a visszaváltási rendszerbe, és akkor cserével, elmosás után visszakerülnének a körforgásba, úgy mint például a sörös- és a borosüvegek, az egyszer használatos műanyag üvegek és palackok vagy a fémpalackok.