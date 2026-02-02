Az élelmiszerlánc-felügyelet alá tartozó tevékenységet végző magánszemélyeknek és vállalkozásoknak február 2-ig kell befizetni a második részletet, amennyiben 2025-ben – nem soron kívüli – ELMIDJ-bevallást nyújtottak be a 2024-ben végzett, felügyeletidíj-kötelezettségükből származó nettó árbevételük vagy jövedelmük miatt.

A NAV emlékeztet: az első részletet a bevallás benyújtásának évében július 31-ig kellett teljesíteni, míg

a második részletet a következő év elején, azaz holnapig kell utalni

az adóhatóság Élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevételi számlájára.

A bevallást és a fizetést a hivatal online felületei többféleképpen lehetővé teszik: a weboldal, az adószámla-lekérdezési lehetőségek, az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás (ONYA) mind azt szolgálják, hogy az érintettek egyszerűen, átláthatóan és határidőben teljesíthessék kötelezettségeiket – hívták fel a figyelmet.