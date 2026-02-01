Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország február 4-5-én Abu-Dzabiban ül újra tárgyalóasztalhoz, a békemegállapodás megkötésére irányuló folyamatos erőfeszítések részeként – jelentette be Volodimir Zelenszkij.

„Ukrajna készen áll az érdemi megbeszélésre, és érdekeltek vagyunk abban, hogy az eredmény közelebb vigyen minket a háború valódi és méltó befejezéséhez” – idézte az ukrán elnök szavait a Kyiv Independent.

Kapcsolódó Egyhetes tűzszünetre bólintott rá Putyin

A Kijev, Washington és Moszkva közötti előző, kétnapos egyeztetés január 24-én ért véget Abu-Dzabiban.

Az újabb tárgyalások középpontjában várhatóan az energiaipari létesítményekre vonatkozó tűzszünet és az ukrán Donbász régió feletti ellenőrzés kérdése áll majd.

Oroszország régóta követeli, hogy a békemegállapodás előfeltételeként Ukrajna adja át Moszkvának Donyeck és Luhanszk megye egészét, beleértve a nem megszállt területeket is, Kijev azonban mindeddig határozottan visszautasította ezt az elképzelést.

Közben az Ukrajna energiarendszerét súlyos helyzetbe sodró orosz támadások nyomán Donald Trump amerikai elnök január 29-én bejelentette, hogy felkérte Vlagyimir Putyin orosz elnököt: egy hétre állítsa le az ukrán városok bombázását. Moszkva beleegyezett az ideiglenes tűzszünetbe, de közölte, hogy a szünet csak Kijevre vonatkozik, és a kértnél rövidebb ideig, csak február 1-jéig érvényes.

Az elmúlt napokban Oroszország folytatta a polgári infrastruktúra elleni támadásait más ukrán városokban.