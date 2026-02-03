A Budapest-Belgrád vasútvonalon a teherforgalom február végén indul, a személyszállítás pedig várhatóan március közepétől kezdődik. Erről Aleksandra Sofronijevics, Szerbia építésügyi, közlekedési és infrastruktúra-fejlesztési minisztere beszélt, aki elmondta: a szerb és a magyar fél minden részletben megállapodott a vonal átadásáról. A következő lépés a két ország rendszereinek összekapcsolása, valamint a mozdonyvezetők és a személyzet kiképzése lesz, a határ menti szakaszokon pedig már zajlanak a technikai munkálatok - írta a vg.hu.

A miniszter tájékoztatás szerint

a Budapest-Belgrád vonalon a menetjegy ára 32 eurónak megfelelő dinár lesz, ami nagyjából 12 ezer forintot jelent egy útra; a retúrjegy így körülbelül 24 ezer forintba kerül majd. Az utazás a tervek szerint három óra tizenöt percig tart.

A cikkből az is kiderül, hogy február 27-én éjféltől megszűnik a vágányzár, és elindul a teherforgalom, kezdetben legfeljebb 100 kilométer per órás sebességgel. A teherjáratok tapasztalatokat szolgáltatnak a várhatóan március 15-én induló személyforgalomhoz, amely Budapesten a Keleti pályaudvarról indul és oda érkezik.

A vonalon nemzetközi vonatok, gyors-, személy- és elővárosi járatok közlekednek. A nemzetközi vonatok belföldön csak Kiskunhalason és a határnál állnak meg, a személyvonatok minden állomáson, a gyorsvonatok pedig Kiskunhalas, Soltvadkert, Kiskőrös, Szabadszállás és Kunszentmiklós állomásokon állnak meg; Kunszentmiklós és Budapest között minden megállóhelyet érintenek. Az elővárosi járatok óránként, a nemzetközi, gyors- és személyvonatok pedig kétóránként közlekednek majd.