A 2024-es turisztikai rekord az idén már 11 hónap alatt teljesült, a szálláshelyeken regisztrált vendégek száma idén december 2-án elérte a 18 226 413-at, megdöntve ezzel a tavalyi egész éves vendégszámot, ami rekord volt – közölte a Visit Hungary Nonprofit Zrt. az MTI-vel.

A Visit Hungary szerint az év végéig, a hagyományosan kiemelkedő karácsonyi, szilveszteri időszakban, további élénk érdeklődés várható, így

2025 a magyar turizmus történetének újabb sikeréve lesz.

A tájékoztatás szerint

a vendégforgalom az idén január és december első napjai között eltelt időszakban 7 százalékkal múlja felül a tavalyi év azonos időszakának eredményét.

A szálláshelyek bruttó árbevétele 12 százalékkal,

a vendéglátóhelyek forgalma 9 százalékkal haladta meg a 2024 azonos időszakában mért értéket.

A vendégek megoszlása országosan kiegyensúlyozott volt, fele-fele arányban érkeztek külföldi és belföldi utazók.

Budapestet a vendégek 38 százaléka választotta,

míg a Balaton térsége továbbra is a leglátogatottabb vidéki célpontok közé tartozik, minden évszakban vonzó programokat kínálva.

A folyamatosan növekedő vendégforgalom jól mutatja, hogy a tudatos fejlesztések és a Visit Hungary adatvezérelt, élményközpontú kampányai kézzelfogható eredményeket érnek el, és növelik hazánk ismertségét – írta a Magyar Turisztikai Ügynökség leányvállalata.

A turizmus továbbra is Magyarország legdinamikusabban fejlődő ágazata, amely a szolgáltatások magas minőségének és az autentikus élményeknek köszönhetően stabilan erősíti az ország gazdasági teljesítményét – tették hozzá.