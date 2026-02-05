A Medián felmérése szerint fontos különbség, hogy Orbán Viktor esetében közel kétszer annyian vannak, akik „teljesen” alkalmasnak tartják (31 százalék), mint amennyien Magyar Pétert (16 százalék). A Tisza Párt elnökét a relatív többség „inkább” alkalmasnak tartja (38 százalék).

Az előző, novemberi felmérésben fej fej mellett állt a két miniszterelnök-jelölt, mindkettőjüket 48 százalék tartotta alkalmasnak, de a jelenlegi kormányfő esetében akkor is jelentősen többen voltak az alkalmasságában teljesen megbízók - derül ki a HVG megbízásából készült kutatásból.

Az alkalmasság mértékében tapasztalható jelentős különbséget főként a saját táborok hozzáállása magyarázza. A Tisza Párt és a Fidesz szavazóinak közel 100 százaléka a saját jelöltjét tartja alkalmasnak, és nagyon kevesen látják alkalmasnak a másik párt vezetőjét. Ám a Fidesz hívei sokkal nagyobb bizalommal vannak Orbánban: 81 százalékuk szerint teljesen alkalmas az ország vezetésére, míg a Tisza-szavazók mértéktartóbbak, és csupán 34 százalékuk gondolja ugyanezt Magyar Péterről.

November óta ráadásul 10 százalékponttal kevesebben lettek azok a tiszások, akik teljesen alkalmasnak tartják Magyart, és 11 százalékponttal többen csak inkább alkalmasnak vélik.

A kisebb pártok és a pártfüggetlenek véleménye jelentősen változott: míg korábban Orbánt 51, Magyart 31 százalék tartotta alkalmasnak, januárban már csak 44-42-re vezetett a jelenlegi miniszterelnök azok között, akik sem a Fidesz, sem a Tisza iránt nem elkötelezettek.

A felmérést január 7. és 13. között készítette a Medián 1000 fős országos reprezentatív mintán, telefonos megkérdezéssel.