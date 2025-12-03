Miután Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin moszkvai találkozóján a többször pontatlanul tolmácsolta, illetve félrefordította az orosz elnök szájából elhangzottakat, felbolydult a szakma – olyannyira, hogy lemondott a Magyar Fordítók és Tolmácsok Egyesületének elnöke – írta a Telex.

Az egyesület nem nyilatkozott az eset óta, de hétfőn elnökségi ülést is hívtak össze, mert lehetetlen volt hallgatni az ügyben. Vaspál Veronika, a szervezet elnöke lemondott posztjáról, mert nem járult hozzá egy közlemény kiadásához, ami a tolmácsok állásfoglalása lett volna.

A Telex értesülései szerint az egyesület a lemondás után közzéteszi véleményét, amely még ma megjelenhet.