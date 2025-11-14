Lázár János közlekedési miniszter rendelete értelmében hamarosan a közúti ellenőrzést olyan hatósági személyek végzik majd, akiken testkamera lesz. A közúti közlekedésről szóló törvényünk az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) javaslatára azzal egészül ki, hogy a közlekedési hatóság a közúti ellenőr útján testkamerával képfelvételt, hangfelvételt, kép- és hangfelvételt készíthet az ellenőrzés során a hatósági ellenőrzéssel vagy intézkedéssel érintett személyekről, tárgyakról, környezetéről azok azonosítása, védelme, valamint a megtett intézkedés jogszerűségének vizsgálata céljából.

De vajon mennyire áll készen erre a technológia?

Ennek feltárásában segített készséggel az Economxnak az Országos Rendőr-Főkapitányság (ORFK).

Az ORFK érdeklődésünkre közölte, hogy

a rendőrség szervezeti egységeinél jelenleg 330 darab testkamera üzemel.

Megtudtuk, hogy a szolgálatot ellátó állomány védelme, az egyes jogsértő cselekmények megfelelő dokumentálása, majd a felvételek bizonyítási eszközként való felhasználása, a közterületi feladatok során alkalmazott testkamera mind szélesebb körben történő alkalmazása érdekében a rendőrség folyamatosan szerez be újabb testkamerákat. A közterületi szolgálatot teljesítő állomány testkamerával történő ellátása hosszú távú stratégiai elképzelés szerint fog megvalósulni.

Ugyanakkor nem adható konkrét válasz arra a kérdésünkre, hogy mikor fejeződik be a készletek feltöltése, tekintettel arra, hogy a beszerzések függnek a rendelkezésre álló költségvetési kerettől. Viszont nincs korlátozása annak, hogy egyszerre mennyi rendőr fogja használni ezeket a testkamerákat.

Az ORFK beavatott minket a részletekbe is.

A rendőrség AXON Body 3, AXON Body 4, illetve BC002 4G Body cam, SJCAM, DSI, MyActionCam és további egyéb típusú eszközökkel rendelkezik. A testkamera beszerzések során általánosan a műszaki-technológiai követelményeknek történő megfelelőséget, a megfelelő ár-érték arányt, illetve az eszközök karbantartási és támogatási követelményeihez kapcsolódó gazdaságossági szempontokat vesszük figyelembe

– közölték.

Az ORFK fontosnak tartotta kiemelni azt is, hogy a közúti közlekedési törvényben megnevezett közlekedési hatósági feladatokat nem a rendőrség látja el. A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. §-a jelöli ki az adott ügyekben eljáró közlekedési hatóságot.

Még 2023. október 6-án közölte azt az Index, hogy a BRFK rendőrei különböző testkamerákat tesztelt, ami az ORFK Kommunikációs Szolgálata szerint pozitív tapasztalatokkal zárult, így a rendőrség bevezeti azok használatát. Azonban a Telex 2025 januárjában arról írt a bejelentés után 15 hónappal, hogy az ORFK Kommunikációs Szolgálata szerint elsőként még 2018-ban tettek lépéseket 70 kamera beszerzésére, ezeket a kijelölt autópálya és forgalomellenőrző alosztályok közterületen szolgálatot teljesítő közlekedésrendészeti állománya kapta. Majd 2023 októberében 130 kamerát vásároltak, ezeket a határőrzésnél dolgozók, illetve a tömegrendezvényeket biztosító rendőrök kapták. Azt írta aakor az ORFK a portálnak, hogy a rendészeti szakterület kezelésében 173 testkamera található, amelyből 143 üzemképes.