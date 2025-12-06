Csaknem megduplázódott a mikromobilitási eszközökkel, azaz elektromos rollerrel okozott balesetek száma, s ez nem pusztán Budapest-specifikus gond.

Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) adatai nyomán 600 személysérüléses közlekedési balesetet okoztak mikromobilitási eszközök használói Magyarországon 2025 első tíz hónapjában. Tavaly 337 volt ez a szám január elejétől október végéig, vagyis az idei emelkedés 78 százalékos – írja a Vezess.

Az e-rollerek számának jelentős gyarapodására reagálva amúgy 2024 januárja óta rögzíti és teszi közzé a balesetokozók közé ezt a kategóriát az ORFK. A múlt év első hónapjában csak 4 ilyen eset történt, június végéig 178 darab, egész évben pedig 386.

Ami sokatmondó, hogy idén az ilyen balesetek száma már október végén magasabb volt, mint a 2024-es egész éves adat.

Az igaz, hogy a fővárosban okozták a legtöbb személyi sérüléses balesetet, tíz hónap alatt 178 alkalommal kellett mentőt hívni rolleres balesethez. Ám ez a probléma nem csupán oda korlátozódik: Győr-Moson-Sopron vármegyében 50 személysérüléses balesetet okoztak mikromobilitási eszközök használói tíz hónap alatt, miközben az egész megye lakosságszáma 445 ezer, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében pedig 47 eset történt 529 ezer lakosra vetítve. Ehhez képest Budapesten 178 baleset jutott 1,68 millió lakosra.

2025 első 10 hónapja során csak személygépkocsival, kerékpárral és tehergépkocsival regisztráltak több személyi sérüléses balesetet.