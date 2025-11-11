A tervezett módosítás a Magyar Élelmiszerkönyv tejfölre vonatkozó előírását érintené, és abból a tervezetből derül ki, amelyet hétfőn társadalmi vitára bocsátottak, szúrta ki a Telex.

Az új szabály kimondaná, hogy a tejfölnek megfelelő számú tejsavó-baktériumot tartalmazó élőflórával kell rendelkeznie, vagyis csak az erjesztett, nem utóhőkezelt termékek maradhatnának a polcokon „tejföl” néven.

Az utóhőkezelésen átesett változatokat ezentúl csak „utóhőkezelt savanyú tejszínkészítményként” lehetne forgalomba hozni.

A gyártók és a forgalmazók egyéves türelmi időt kapnának az átállásra, hogy a címkézést, csomagolást és termékmegnevezést módosítsák.

A lépés célja, hogy a fogyasztók pontosabb tájékoztatást kapjanak, és ne keverjék össze az élőflórás tejfölt a tartósított, hasonló állagú termékekkel. A boltokban nemcsak azok a termékek hasonlítanak megtévesztésig a tejfölre, amiket most lefokoznának, hanem például azok is, amik nem állati, hanem növényi zsiradékkal készülnek - derül ki a cikkből.