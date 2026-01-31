Több ezer tüntető vonult utcára Minneapolisban, a fagypont alatti hőmérsékletben kisgyermekes családok, idős párok és fiatal aktivisták tiltakoznak. Diákok szerveztek sztrájkokat szerte az Egyesült Államokban pénteken, így követelték a szövetségi bevándorlási ügynökök kivonását Minnesotából miután már két amerikai állampolgárt is lelőttek – írta a Reuters.

Donald Trump elnök országos bevándorlási szigorítás keretében 3000 szövetségi tisztet küldött Minneapolis környékére, akik taktikai felszerelésben járőröznek az utcákon, ami ötször akkora erő, mint a Minneapolis-i Rendőrkapitányságé.

A rocksztár, Bruce Springsteen is ott volt a tüntetésen, színpadra lépett a Good and Pretti javára rendezett jótékonysági rendezvényen Minneapolis belvárosában, és eljátszotta új dalát, a „Streets of Minneapolis"-t.

A tüntetések messze túlnyúltak Minnesotán, a szervezők 250 tüntetést valószínűsítenek 46 államban, olyan nagyvárosokban, mint New York, Los Angeles, Chicago és Washington, a „Nincs munka. Nincs iskola. Nincs vásárlás. Hagyjuk abba az ICE finanszírozását” szlogennel.

Trump viszont bizalmat szavazott Kristi Noem belbiztonsági miniszternek, akinek a hivatala felügyeli az ICE-t. A kritikusok a lemondását követelték, de Trump a közösségi médiában azt mondta, hogy Noem „nagyszerű munkát végzett!”, és kijelentette, hogy „a határőrség katasztrófáját, amelyet örököltem, megoldották”.

Információk szerint Jarrad Smith-t, a minneapolisi FBI terepi iroda megbízott vezetőjét elmozdították posztjáról. A New York Times egy belső, az ICE által áttekintett feljegyzésre hivatkozva pénteken arról számolt be, hogy a szövetségi ügynökök már gyanús illegális bevándorlókat is átkutathatnak.

A Kongresszus demokrata képviselői ellenezték a Belbiztonsági Minisztérium finanszírozását, amely az ICE-t felügyeli.