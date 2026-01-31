„Azok az országok értékelik a Kína hatalmas gazdaságával ápolt kapcsolatokat, amelyek megtartják a távolságot az Egyesült Államoktól” – mondta Cui Shoujun, a Renmin Kínai Egyetem nemzetközi tanulmányok professzora a CNBC-nek. Cui szerint az európai és más országoknak továbbra is igazodniuk kell az Egyesült Államokhoz biztonsági kérdésekben, ezért most fokozzák gazdasági szerepvállalásukat.

Hatalmas üzleti delegációk kísérik gyakran a nemzeti vezetőket az állami látogatások során.

Most közel 60 brit vállalat és kulturális szervezet küldött képviselőt, hogy az Egyesült Királyság miniszterelnökének kínai útjára. A brit gyógyszeripari óriás, az AstraZeneca az állami látogatást arra használta fel, hogy bejelentse, 2030-ig 15 milliárd dolláros befektetést tervez Kínában.

Hasonlóképpen, Mark Carney látogatása során Kanada beleegyezett, hogy korlátozott számú, Kínában gyártott elektromos autó vámját 100 százalék 6,1 százalékra csökkenti, cserébe a kanadai repcemagokra kivetett alacsonyabb kínai vámokért.

A globális vállalatok régóta szívesen értékesítenek Kína hatalmas fogyasztói piacán.

A kínai vezetők a maguk részéről arra kérték a látogató nemzeteket, hogy teremtsenek tisztességes környezetet a helyben működő vagy befektető kínai vállalkozások számára. Számos kínai cég, például az elektromos autógyártók, felgyorsította globális terjeszkedési terveit, mivel a hazai növekedés lelassult.

Kína volt az első nagyobb gazdaság, amely megtorolta Trump „Felszabadulás Napja” elnevezésű vámtarifáit 2025 áprilisában. A két ország október végén törékeny, egyéves kereskedelmi fegyverszünetet kötött, és az amerikai elnök várhatóan áprilisban Kínába látogat.

A Kínai Amerikai Kereskedelmi Kamara csütörtök este elismerő vacsorát adott Pekingben Keir Starmer látogatása alatt, amelyen a kínai fél képviselői is részt vettek. Megnyitó beszédében James Zimmerman elnök arra sürgette mind Trumpot, mind Hszi Csin-pinget, hogy alkossanak egy jövőképet a nagyobb globális stabilitás érdekében.

Az, hogy a két vezető akár négyszer is találkozhat idén, „a fenntartható vezetés és az érdemi előrelépés pillanatát jelenti, amelyet nem szabad kihagyni” – mondta Zimmerman.

Ezen a héten Trump 100 százalékos vámokkal fenyegette meg Kanadát, ha Ottawa „megállapodást köt” Kínával. Az európai ipari érdekek felé biccentve Emmanuel Macron francia elnök pedig vámokkal fenyegette meg Kínát, egy nappal azután, hogy visszatért decemberi állami látogatásáról.