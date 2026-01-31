Több, a show-bizniszből ismert személyiséget tartóztattak le Törökországban egy kábítószerrel kapcsolatos nyomozás részeként.

A török nyomozó hatóságok több régióban összehangolt műveletet hajtottak végre, amelynek során közéleti és médiaszemélyiségeket is őrizetbe vettek – számolt be róla a Hürriyet.

A műveletek Isztambulban, Ankarában, Muğlában és Yalovában zajlottak. Az operatív akciók során az alábbi ismert személyek kerültek a hatóságok látókörébe:

Hasan Can Kaya humorista, Reymen énekes (polgári nevén Yusuf Aktaş) Emirhan Çakal rapper, Mazlum Aktürk, Mert Eren Bülbül, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Burak Güngör, Ahmet Can Dündar, Berkkan de Ainedtüven.

A hatóságok nem hozták nyilvánosságra, hogy az őrizetbe vételek pontosan milyen gyanúhoz kapcsolódnak, és azt sem közölték, milyen további eljárási lépések várhatók az érintettekkel szemben.

Nem ez az első ilyen hullám

Az orosz Gazeta felidézi: 2025 októberében Törökországban már zajlott egy nagyszabású művelet, amely kábítószer-promóció és -csempészet elleni fellépéshez kapcsolódott. Akkor több népszerű előadót és médiaszereplőt is letartóztattak, köztük: Hadise énekest, Simge Sağın előadóművészt, Dilan és Angie Polat bloggereket, Demet Evgin Polat és Demet Evgar színésznőket, valamint Kubilay Aka színészt.

A mostani akciók és az októberi ügyek között a török hatóságok hivatalosan nem vontak párhuzamot, részleteket egyik esetben sem közöltek.

Itthon is beindultak a razziák

Az elmúlt időszakban Magyarországon is több ismert előadó neve került nyilvánosságra rendőrségi eljárások kapcsán. Voltak esetek, ahol házkutatásról, máshol kábítószer-birtoklással összefüggő nyomozásról vagy bírósági tárgyalásról számolt be a sajtó. Csütörtökön, a Fővárosi Törvényszéken folytatódott az a büntetőper, amelynek négy vádlottját kábítószer-kereskedelemmel vádolják, Tóth Andit és ByeAlexet tanúként idézték a bíróságra. November közepén maga ByeAlex erősítette meg, hogy házkutatást tartottak nála, és kis mennyiségű drogot találtak a lakásában. November elején pedig a drogügyi kormánybiztos Facebook-oldalán erősítette meg a hírt, miszerint T. Danny, azaz Telegdy Dániel ellen kábítószer-birtoklás miatt indult eljárás,