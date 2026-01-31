Legkevesebb 227 ember halhatott meg a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén történt bányaomlásban. A Rubaya városa mellett található koltánbánya több tárnájának beomlása nőket és gyerekeket is maga alá temetett.

Rubaya a világ koltántermelésének mintegy 15 százalékát adja. Ezt tantállá dolgoznak fel, egy hőálló fémmé, amelyet a mobiltelefonok, számítógépek, repülőgépipari alkatrészek és gázturbinák gyártói nagyra értékelnek.

A helyszín, ahol a helyiek kézzel ásnak napi néhány dollárért, 2024 óta az M23 lázadó csoport ellenőrzése alatt áll.

„Több mint 200 ember esett áldozatul a földcsuszamlásnak, köztük bányászok, gyermekek és piacozó asszonyok. Néhány embert éppen időben kimentettek, és súlyos sérüléseket szenvedtek”

– közölte a kormányzó egyik tanácsadója, egyben hozzátette, hogy a megerősített halálos áldozatok száma legalább 227.

Az ENSZ azt állítja, hogy az M23 kifosztotta Rubaya kincseit, hogy finanszírozza felkelését, amelyet a szomszédos Ruanda kormánya is támogat, ezt a vádat Kigali tagadja.

A nehézfegyverzetű lázadók – akiknek kimondott célja a kinshasai kormány megdöntése és a kongói tuszi kisebbség biztonságának garantálása – tavaly egy villámgyors előrenyomulás során több ásványkincsben gazdag területet foglaltak el Kelet-Kongóban – számolt be róla az Il Messaggero.

