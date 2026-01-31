Péntek este nyilvánossá váltak a fővárosi képviselők vagyonnyilatkozatai. A politikusok pénzügyei mindig foglalkoztatják az embereket, így lehet olvasgatni az általuk közreadott adatokat, amelyből az Index adott közre egy csokorra valót.
A dokumentumokból kiderült:
- Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere, a II. kerületben egy 87 négyzetméteres lakás, egy 37 négyzetméteres siófoki nyaraló és egy XII. kerületi 34 négyzetméteres ingatlan 50 százalékos tulajdonosa – utóbbit 2025-ben vásárolta. Banki tartozása 61,3 millió forintra rúg, de magánszemélyeknek is tartozik 4 millió forinttal. Főpolgármesteri fizetése bruttó 4,46 millió forint.
- Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom vezetője az I. kerületben egy 113 négyzetméteres, a XI. kerületben egyharmad részben egy 82 négyzetméteres és egy 67 négyzetméteres lakás, a XII. kerületben pedig egy 2098 négyzetméteres területű társasház 24/144 részbeni tulajdonosa. A III. kerületben szintén érdekelt egyhatod részben egy társasházban. Ezenkívül Balatongyörökön van egy gyümölcsöse, rajta egy gazdasági épülettel. Ennek tulajdonjogán hárman osztoznak. A Podmaniczky Mozgalom vezetőjének rengeteg kötvény, részvény, és befektetési jegy került a nevére sok száz millió forint értékben. A Közlekedési Kutató Kft. 100 százalékos tulajdonos ügyvezetője. Anyai ágról van egy Audi A4-ese, csaknem 46 millió forintnyi hiteltartozása van, egy magánszemélynek pedig 3,5 millió forinttal tartozik.
- Bujdosó Andrea, a Tisza Párt képviselőcsoportjának frakcióvezetője 90 százalékos tulajdonosa egy ürömi 116 négyzetméteres társasházi lakásnak, illetve van egy 2021-ben vásárolt Toyota CHR-je. Csaknem 147 millió forintnyi értékpapírral rendelkezik, 6,4 millió forintos nyugdíjbiztosítása van, valamint 11,6 millió forintos magánnyugdíj-pénztári megtakarítása. Forint és devizaszámláin összesen 1,6 millió forint van, egyéni vállalkozóként pedig havi 1,1 millió forintos bevételről számolt be. A Computershare Investor Services Ltd.-től származó, negyedévente érkező dolgozói részvényosztalékból 1,6 millió forintot kap. Ugyanennél a cégnél, dolgozói részvényeladás árfolyamnyereségeként csaknem 1,5 millió forintot tüntetett fel.
- Szentkirályi Alexandra, a Fidesz frakcióvezetője fele részben tulajdonosa egy XII. kerületi 102 négyzetméteres, egy 85 négyzetméteres, valamint egy I. kerületi, 49 négyzetméteres lakásnak. Ezenkívül Balatonkenesén 100 százalékban birtokol egy 728 négyzetméteres ingatlant, azt nem tudni áll-e rajta épület. Értékpapírjai 68 millió forintot érnek, banki tartozása csaknem 51 millió forint, a Fidesz tanácsadójaként bruttó 1,7 millió forintot kap havonta.
- Szaniszló Sándor, a Demokratikus Koalíció fővárosi frakcióvezetője birtokosa egy 47 négyzetméteres lakásnak az I. kerületben, egy 31 négyzetméteresnek és egy 47 négyzetméteresnek az V. kerületben, egy 30 négyzetméteresnek a IX. kerületben, illetve egy 35 négyzetméteresnek a XVIII. kerületben. Balatonfüreden pedig egy 196 négyzetméteres lakóház 60 százalékos tulajdonosa. Lakáskiadásból havi bruttó 640 ezer forint jövedelme származott, polgármesterként pedig havi bruttó 3,1 millió forintot keres, amihez hozzáadódik csaknem másfél millió forint költségtérítésből és a fővárosi közgyűlési képviselői tagságból. Megtakarítása 48,5 millió forint, euróban pedig csaknem 150 millió forintot tart.
Az ügyészség vádat emelt Karácsony Gergely ellen a Budapest Pride miattA Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség vádat emelt és pénzbüntetés kiszabását indítványozza Karácsony Gergely főpolgármester ellen, mert tavaly nyáron tiltó rendőrségi határozat ellenére megszervezte és vezette a Budapest Büszkeség Menet (Budapest Pride) elnevezésű nyilvános gyűlést - közölte a Fővárosi Főügyészség közleményben szerdán.
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!