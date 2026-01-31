Ismét egy jó Alfa, csak induljon be!

Az Alfát szeretni kell, hogy az ember megbarátkozzon az olaszos rigolyáival, de a praktikumot és a megbízhatóságot figyelembe véve a legtöbb dízel 159 már használt autóként is valódi alternatíva, hiszen 1-2 millió forint körül...