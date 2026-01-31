Közzétette felmérésének eredményét a Pesticide Action Network Europe, amely partnerszervezeteivel együttműködve 13 uniós országban 59 almamintát vizsgált meg, hogy azokban találhatók-e az egészségre ártalmas növényvédő vagy rovarölőszer-maradványok. A vizsgálat döbbenetes eredményt hozott:

a hagyományos termesztésű európai almák esetében szinte általános a többféle növényvédőszer-maradvány jelenléte

– hívta fel a figyelmet a Magyar Természetvédők Szövetsége.

A vizsgált almák 85 százalékában egyszerre többféle növényvédőszer-maradvány volt kimutatható - mutatott rá Simon Gergely, a Pesticide Action Network Europe vegyianyag-szakértője. Hozzátette, hogy bár az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságot (EFSA) már 20 évvel ezelőtt megbízták, hogy dolgozzon ki módszertant a többféle növényvédőszer együttes jelenlétéből eredő kitettség szabályozására, de a szervezet a mai napig nem tett eleget ennek a jogi kötelezettségének.

Márpedig egyre több tudományos bizonyíték utal arra, hogy az élelmiszereken keresztüli peszticid-kitettség igen ártalmas az egészségre, összefüggésbe hozható a meddőséggel, és feltehetően egyes daganatos megbetegedésekkel is – tette hozzá Simon Gergely.

Kiemelkedően súlyosnak bizonyult a magyar helyzet: a vizsgált hazai gyümölcsminták mindegyikében legalább egy, az EU által a legtoxikusabbnak minősített peszticidek kategóriájába tartozó hatóanyag maradványa volt kimutatható. Átlagosan 4,2 különböző peszticidet találtak mintánként, ami az egyik legmagasabb érték az európai országok között.

Különösen aggasztó ezek közül a fludioxonil jelenléte, amely emberben máj- és vesekárosító hatású, a vizes élőhelyeken pedig jelentős pusztítást okoz a hal- és kétéltű-populációkban.

A magyar gyümölcsök egyike pedig a határérték felett tartalmazott egy pyriproxyfen nevű rovarölőszert is, amely neurotoxikus, endokrin rendszert károsító hatású, és a fejlődő hormonrendszert képes befolyásolni.

A magyar almák 60 százalékában mutattak ki neurotoxikus növényvédő szereket.

A vizsgált almák egyikét sem volna szabad csecsemőknek vagy kisgyermekeknek adni - emelte ki Fidrich Róbert, a Magyar Természetvédők Szövetsége programvezetője.

Az 5 magyar minta - Golden, Red Chief, Gála fajták - egyébként három szupermarketből származott.