78 éves korában elhunyt Fenyő Miklós. A hírt saját hivatalos Facebook-oldalán osztották meg. „A legmélyebb fájdalommal tudatjuk veletek, hogy Miklós a hajnali órákban örökzöld álomba szenderült…Zenéje, dalszövegei, színdarabjai, könyvei, az egész szellemisége örökre velünk marad. A család kéri, hogy a média, és a közösségi oldalakon megnyilvánulók tiszteljék gyászukat!”

Az énekesről január elején derült ki, hogy tüdőgyulladással kórházban került, de állapota nem volt válságos, bár a betegség szövődményeivel küzdött.

Fenyő Miklós 1947-ben született Budapesten. 1956-ban a családjával együtt az Egyesült Államokba emigrált, ahol végül három évet töltött. Itt Elvis Presley és Jerry Lee Lewis zenéje hozta lázba, majd visszatért Magyarországra, ahol több zenekarral, a Sztárral, a Devilsszel vagy a Syconorral is játszott, de végül a Hungaria hozta meg az igazi áttörést számára. Az 1968-os Táncdalfesztiválon lett országosan ismert, és a Csavard fel a szőnyeget! című számmal juttatta őket a magasba.

1980-ban a Hungaria az ötvenes évek rock and rolljához nyúlt vissza, ez hatalmas sikert hozott.

Az 1981-ben újraindított Táncdalfesztivált megnyerték a Limbo-hintóval. A Hungaria példátlan sikersztorit futott be a magyar popzene történetében, de 1983-ban egyre élesebb lett a konfliktus Fenyő és a zenekar tagjai között, és a Hungaria feloszlott.

1984-ben, a nemzetközi break zenei hullám idején teljes zenei és arculati stílusváltással rap-break hangszerelésű lemezt adott ki Jól nézünk Miki címmel, mely egyben a break műfaj első magyarországi megjelenéseként, aranylemezig jutott. Ezután 1985-ben új tagokkal elkészített még egy kevésbé sikeres Hungária albumot, címe Van, aki forrón szereti.

1994-ben újraindította szólóénekesi karrierjét, 1995-ben a Népstadionban az 1980-as évek elejéről származó felállású Hungáriával adott koncertet 70 000 néző előtt. 1998-ban a Budapesti Operett Színház bemutatta Hotel Menthol című musicaljét, ami CD-n is megjelent. 2001 októberében mutatták be a Made in Hungaria című önéletrajzi zenés játékát a József Attila Színházban, melyben saját életútja mellett még Jerry Lee Lewist is megszemélyesítette. 2004-ben megkapta a XIII. kerület díszpolgára címet.

2006. május 20-án mutatták be harmadik musicaljét a József Attila Színházban, Aranycsapat címmel. 2007. március 12-én, 60. születésnapja alkalmából nyilvános előadással köszöntötte a József Attila Színház, ezen az estén vette át Rózsa Istvántól a Mr. Rock and Roll című albumáért járó aranylemezt.

2009-ben Made in Hungaria címmel film készült az életéről.

1997 óta minden év nyarán, általában augusztus végén a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon tartott látványos nagykoncertet, vendégművészek közreműködésével. Szintén sok éve hagyománnyá vált a Fenyő Ünnep nevű karácsonyi nagykoncert is.

Fenyő Miklós 2017-ben három jubileumot is ünnepelt. Márciusban töltötte be 70. évét, ebből az alkalomból ünnepi koncertet tartott. A Hungária együttes 2017-ben ünnepelte megalakulásának 50. évét, Fenyő Miklós ennek az eseménynek szentelte a 2017. december 27-én, a Papp László Budapest Sportarénában tartott Fenyő Ünnepet. A teltházas koncerten 11 tagú zenekar, 12 tagú tánccsoport, 3 tagú vokál, valamint vendégművészként Szikora Róbert és Dolly működött közre.