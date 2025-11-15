A Magyar Posta Zrt. arról tájékoztatta ügyfeleit, hogy 2025. november 15. 17 órától november 16. 18 óráig országos informatikai adatközponti karbantartás miatt a posták nem tudnak szolgáltatást nyújtani.

Erre való tekintettel november 15-én szombaton 22 postai szolgáltatóhely szűkített nyitvatartással fog üzemelni, vagyis legkésőbb 16 órakor bezárnak. Emellett 5 postai szolgáltatóhely zárva tart november 16-án.