2025-ben is többnyire mindig a hónap 12. napján utalta a nyugdíjakat a Magyar Államkincstár, ám decemberben a korábbi évekhez hasonlóan korábban érkezik az összeg: december 2-án, kedden írják jóvá a nyugdíjasok számláján.

A most érkező juttatás már tartalmazza az idei 1,6%-os novemberi nyugdíjemelést, amely azokra vonatkozott, akik 2024-ben is nyugdíjasok voltak.

A novemberi ellátás többeknél nyugdíjkorrekciót is tartalmazott. Fontos kiemelni, hogy akik 2025. január 1-je után mentek nyugdíjba, idén nem kaptak emelést, számukra 2026 januárjában nő először a nyugdíj. Nyugdíjprémium 2025-ben nem jár, mivel a gazdasági növekedés messze elmaradt a szükséges 3,5 százaléktól.

Az idei évben több hónapban is korábban érkezett a nyugdíj (január, április, július, október), de december tér el leginkább, hiszen tíz nappal előbb utalnak. A postai kézbesítés esetén a Magyar Posta külön naptár alapján dolgozik.

Aki a postai kézbesítés helyett bankszámlára szeretné kérni a nyugdíját, ezt írásban jelezheti a Magyar Államkincstárnak, legegyszerűbben elektronikus úton, a magyarorszag.hu portálon keresztül. A váltás általában a bejelentést követő második hónaptól lép életbe - írja a Pénzcentrum.