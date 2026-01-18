Mi történik az Otthon Start Program szerződésben rögzített 3 százalékos fix kamatozású hitellel, ha a következő években megváltozik a gazdasági és a politikai helyzet?

Varga-Bajusz Veronika államtitkárnak (Kulturális és Innovációs Minisztérium - KIM) erre a nézői kérdésre kellett választ adnia, miután megtartotta szakmai előadását az Economx szakmai támogatásával a Bálnában megrendezett Otthon Start Expón. Nyilván nem példanélküli a felvetése annak, hogy mi lesz az Orbán-kormányok által bevezetett államilag támogatott hitelkonstrukciók sorsa egy esetleges kormányváltást, vagy épp egy újabb gazdasági válságot követően.

Az államtitkár azonban leszögezte, arra nem készülnek, hogy törvényileg felülírnák a kedvezményes hitelkonstrukció feltételeit, de arra is rávilágított, hogy az egyedi hitelszerződésekben rögzített feltételek érvényesek maradnak, utólag azokat nem lehet felülírni, bármi is történik a későbbiekben.

Egyébként Varga-Bajusz Veronika az előadásában azt az üzenetet emelte ki, hogy nem bérlőtársadalom vagyunk, a kormányzat úgy hiszi, hogy az ingatlan a jövőnk alapja.

Elmondta, hogy a magyar fiatalok átlagosan 27,1 évesen költöznek el a szüleiktől, miközben egy felmérés szerint a 18-39 éves korosztály 71 százaléka véli úgy, hogy a saját lakások megszerzését kellene az államnak a leginkább támogatni.

Előadásában kiemelte, hogy a különböző élethelyzetekre igyekeztek különböző állami támogatási rendszereket kialakítani, így a pályakezdők (egyetemisták, szakközépiskolások), a családosok számára más-más lehetőséget biztosítanak, hogy reálisan tudjanak dönteni a az albérlet és lakásvásárlás között.

Néhány napja egyébként Gulyás Gergely kancelláriaminiszter azt közölte, hogy az Otthon Start Programon keresztül eddig 34 ezer hiteligénylést regisztráltak, 18 ezer hitelt pedig már folyósítottak a bankok. Az igénylők átlagéletkora 34 év, az átlagos hitelösszeg 34 millió forint, az átlagos futamidő 21,5 év. Jelenleg tízből négy lakásvásárlás otthon startos ügyfelekhez köthető, az első lakásvásárlók aránya pedig 40 százalékkal nőtt a programnak köszönhetően - számolt be róla a miniszter.

Nagy István Lakossági termék- és folyamatmenedzsment igazgató MBH Bank, Toman Róbert Hitelpiaci szakértő Raiffeisen Bank és Tóth Áron Bank finanszírozási döntések és otthonteremtés tribe vezető Erste Bank Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

Egyébként az Expo egy másik szakmai kerekasztal-beszélgetésén a hitelintézetek képviselői arról számoltak be, hogy bár az Otthon Start Program robbanása miatt lelassult kissé az ügyintézés, de még így is gyorsan tudnak dönteni a bankok, akár 8-9 nap alatt is.

Tóth Áron, az Erste Bank otthonteremtési vezetője szerint a nulláról kezdve is 2-3-4 hét alatt lezáródhat a hitelfelvétel és a lakásvásárlás teljes folyamata. Tomann Róbert hitelpiaci szakértő (Raiffeisen Bank) ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy 25 évre előre egyetlen bank és ügyfél sem tud előregondolkodni. Felelős módon kell hitelezni, hiszen ha a családi jövedelem 50 százalékát viszi el a hiteltörlesztésre fordított összeg, akkor az már nehezen fenntartható. Ugyanakkor szerinte minden átmeneti helyzetre léteznek banki megoldások, de szerinte a lényeg, hogy az ügyfél ne dugja a fejét a homokba.