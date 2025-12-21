Drasztikusan csökkenthető az Otthon Start hitel költsége

Az Otthon Start Program hatásai már most érezhetők a lakáspiacon, miközben egyre több érdeklődő keresi azokat a megoldásokat, amelyekkel tudatosan, hosszú távon tervezhető módon juthat saját otthonhoz. Akik nemcsak online, hanem személyesen is szeretnének tájékozódni, azoknak kihagyhatatlan az Otthon Start Expo. Na de hogyan csökkenthető érdemben az Otthon Start hitel teljes költsége? Erről is beszél Árva András, az MBH Bank otthonteremtési termék- és folyamatmenedzsment vezetője, aki vendégünk a legfrissebb Money Talks adásunkban.

A jelenlegi kínálati helyzet miatt az Otthon Starttal megvalósuló vásárlások többsége még a használt lakások piacán történik, miközben az újépítésű szegmens csak most kezd alkalmazkodni a feltételekhez.

Miért éli reneszánszát a lakás-előtakarékosság, és hogyan kapcsolható össze hatékonyan az Otthon Starttal?

Árva András bemutatja az MBH Bank tudatosan épített otthonteremtési ökoszisztémáját – a Fundamenta szerepétől kezdve a piaci és támogatott hitelek kombinálásán át egészen addig, milyen lehetőségei vannak azoknak, akik támogatások nélkül, vagy azokon túl szeretnének lakást vásárolni. Végül előretekintettünk: mi jöhet 2026-ban a lakáspiacon?



Akik pedig nemcsak hallani szeretnének ezekről a kérdésekről, hanem személyesen is tájékozódnának a lehetőségekről, azok számára jó alkalmat kínál az Otthon Start Expo, ahol banki, biztosítói, ingatlanpiaci szereplőktől és szakértőktől lehet első kézből információt kapni az otthonteremtés aktuális megoldásairól.

Mi derül még ki az adásból?