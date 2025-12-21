céginfó.hu
Drasztikusan csökkenthető az Otthon Start hitel költsége

Drasztikusan csökkenthető az Otthon Start hitel költsége

Drasztikusan csökkenthető az Otthon Start hitel költsége

Az Otthon Start Program hatásai már most érezhetők a lakáspiacon, miközben egyre több érdeklődő keresi azokat a megoldásokat, amelyekkel tudatosan, hosszú távon tervezhető módon juthat saját otthonhoz. Akik nemcsak online, hanem személyesen is szeretnének tájékozódni, azoknak kihagyhatatlan az Otthon Start Expo. Na de hogyan csökkenthető érdemben az Otthon Start hitel teljes költsége? Erről is beszél Árva András, az MBH Bank otthonteremtési termék- és folyamatmenedzsment vezetője, aki vendégünk a legfrissebb Money Talks adásunkban.
Tieger Endre, 2026. január 10. Fotó: Economx / 1 - Árva András, az MBH Bank otthonteremtési termék-és folyamatmenedzsment vezetője

A jelenlegi kínálati helyzet miatt az Otthon Starttal megvalósuló vásárlások többsége még a használt lakások piacán történik, miközben az újépítésű szegmens csak most kezd alkalmazkodni a feltételekhez. 

Miért éli reneszánszát a lakás-előtakarékosság, és hogyan kapcsolható össze hatékonyan az Otthon Starttal?

Kapcsolódó

Árva András bemutatja az MBH Bank tudatosan épített otthonteremtési ökoszisztémáját – a Fundamenta szerepétől kezdve a piaci és támogatott hitelek kombinálásán át egészen addig, milyen lehetőségei vannak azoknak, akik támogatások nélkül, vagy azokon túl szeretnének lakást vásárolni. Végül előretekintettünk: mi jöhet 2026-ban a lakáspiacon?

Akik pedig nemcsak hallani szeretnének ezekről a kérdésekről, hanem személyesen is tájékozódnának a lehetőségekről, azok számára jó alkalmat kínál az Otthon Start Expo, ahol banki, biztosítói, ingatlanpiaci szereplőktől és szakértőktől lehet első kézből információt kapni az otthonteremtés aktuális megoldásairól.

Mi derül még ki az adásból?

  • Valóban felpörgette-e az Otthon Start a lakáspiaci tranzakciókat?
  • Miért a használt lakások a program eddigi fő nyertesei?
  • Mire elég valójában a közalkalmazottak 1 millió forintos lakástámogatása?
  • Van-e élet az Otthon Start és a CSOK Plusz nélkül?

 

Otthon Start Expo


Ingatlant vennél Otthon Starttal, de sok a kérdőjel? Itt kulcsrakész tudást kapsz, ráadásul ingyen, csak regisztrálnod kell, amit ide kattintva tehetsz meg.

További videók

Beütött a januári depresszió

A január sok ember számára mumus hónapnak számít, hiszen ekkor üti fel a fejét az újévi depresszió. Az Economx új videójában kimentünk az utcára, hogy megkérdezzük, ki és milyen energiákkal vágott bele az új évbe.
Faragó Janka, 2026. január 8. csütörtök, 10:10

A nyugdíjasok relatív helyzete romlik a 13. és a 14. havi nyugdíj ellenére is

Miért szegényednek el a magyar nyugdíjasok akkor is, amikor a nyugdíjak emelkednek? Erről beszélgettünk Farkas Andrással, a Nyugdíjguruval, aki szerint a probléma messze nem pusztán az inflációról szól. A jelenlegi nyugdíjemelési rendszer szerkezeti okokból termel újra és újra veszteséget, miközben sok nyugdíjas számára egyre nehezebb lépést tartani az alapvető megélhetési költségekkel.
Tieger Endre, 2025. december 31. szerda, 13:00

A kiberbűnözés a világ negyedik legnagyobb gazdasága

Soha nem voltak ilyen fontosak az adataink, a kiberbűnözők több tíz billió dollár értékű adatot szereztek meg tőlünk - mondta Boros Robin, a Magyar Telekom kiberbiztonsági szakértője az Economx Money Talks Podcastjének legújabb epizódjában. Az adatok átszövik a vállalatok mindennapi tevékenységét, lényegében minden eszköz adatokat termel.
Gáll Csongor, 2025. december 22. hétfő, 08:00

Erre költ a magyar idén karácsonykor

Az ünnepi ajándékozás ma már nem csak szeretet, sokaknak fontos a praktikum, az érték és a használhatóság. Ruhák, kütyük, játékok — de vajon melyik kategória viszi a prímet idén? Erről szól az Economx új videóriportja.
Faragó Janka, 2025. december 21. vasárnap, 08:40
További videók

Ajánlom ﬁgyelmedbe az alábbi cikket!

Drasztikusan csökkenthető az Otthon Start hitel költsége

Drasztikusan csökkenthető az Otthon Start hitel költsége

Az Otthon Start Program hatásai már most érezhetők a lakáspiacon, miközben egyre több érdeklődő keresi azokat a megoldásokat, amelyekkel tudatosan, hosszú távon tervezhető módon juthat...

A NAPI Online nem vállal felelőséget a cikküldő "Megjegyzés" mezőjébe írt tartalomért és kijelenti, hogy a cikküldő kizárólag látogatóink kezdeményezésére küld leveleket. Tájékoztatásul közöljük, hogy a cikküldő minden elküldött levélben megjeleníti a küldést kezdeményező látogató IP címét.

Copyright 2001-2026 www.napi.hu Online Kft. Minden jog fenntartva.