Az európai részvénypiacok emelkedéssel indították a keddi kereskedést.
A STOXX 600 index 0,46 százalékkal került feljebb a nyitást követően, míg az Euro Stoxx 50 index 0,52 százalékos erősödést mutatott.
- Londonban az FTSE 100 index 0,14 százalékkal emelkedett.
- A frankfurti DAX a nyertesek közé tartozott, a nyitáskor 0,68 százalékos pluszban állt.
- Párizsban a CAC 40 index 0,35 százalékkal erősödött,
- Milánóban az FTSE MIB 0,49 százalékos emelkedést jelzett,
- Madridban pedig az IBEX 35 index 0,37 százalékkal ment feljebb.
Az olajár kissé lejjebb ment: az amerikai WTI nyersolaj hordónként 61,86 dolláron állt, ami 0,45 százalékos csökkenés. Az északi-tengeri Brent 0,56 százalékkal 65,93 dollárra csökkent.
A nemesfémek piacán az arany jegyzése emelkedett:
a spot jegyzés 4922,27 dolláron állt, 5,63 százalékos emelkedéssel.
A devizapiacon az amerikai dollárindex 0,24 százalékkal 97,38 pontra süllyedt. Az euró ezzel párhuzamosan erősödött, jegyzése 1,1818 dollár volt, ami 0,27 százalékos emelkedést jelentett.
Tájékoztatás
A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!
