A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1,62 pontos csökkenéssel, 128 389,40 ponton nyitott kedden.

Jelentősen javult a nemzetközi befektetői hangulat, így a pozitív tartományban indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) kedden az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.

A BÉT részvényindexe, a BUX 440,56 pontos, 0,34 százalékos csökkenéssel, 128 391,02 ponton zárt hétfőn.

Varga Zoltán az MTI-nek küldött előrejelzésében kiemelte: a vezető részvények közül az OTP árfolyamában továbbra is 40 910 forintnál húzódik ellenállás, 39 460 forintnál támasz. Hétfőn a részvény ára 140 forinttal, 0,35 százalékkal 40 400 forintra esett, forgalma 13,8 milliárd forintot tett ki.

A Mol lefelé korrigált, így a 3900 forintos szint ismét ellenállást jelent, támasz pedig 3823 forintnál látható. A papír árfolyama 74 forinttal, 1,88 százalékkal 3856 forintra csökkent hétfőn, 3,3 milliárd forintos forgalomban.

A Richter el tudott rugaszkodni a 10 700 forintos szintről, a következő ellenállás 11 000-11 100 forint között húzódik. Hétfőn a részvény árfolyama 110 forinttal, 1,02 százalékkal 10 880 forintra nőtt, forgalma 2,1 milliárd forintot ért el.

A Magyar Telekom is folytatta az emelkedést, a következő fontosabb akadály 2089 forintnál látszik az elemző szerint. A papír 42 forinttal, 2,1 százalékkal 2040 forintra erősödött, forgalma 1,5 milliárd forint volt hétfőn.