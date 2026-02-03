A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1,62 pontos csökkenéssel, 128 389,40 ponton nyitott kedden.
Jelentősen javult a nemzetközi befektetői hangulat, így a pozitív tartományban indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) kedden az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.
A BÉT részvényindexe, a BUX 440,56 pontos, 0,34 százalékos csökkenéssel, 128 391,02 ponton zárt hétfőn.
Varga Zoltán az MTI-nek küldött előrejelzésében kiemelte: a vezető részvények közül az OTP árfolyamában továbbra is 40 910 forintnál húzódik ellenállás, 39 460 forintnál támasz. Hétfőn a részvény ára 140 forinttal, 0,35 százalékkal 40 400 forintra esett, forgalma 13,8 milliárd forintot tett ki.
A Mol lefelé korrigált, így a 3900 forintos szint ismét ellenállást jelent, támasz pedig 3823 forintnál látható. A papír árfolyama 74 forinttal, 1,88 százalékkal 3856 forintra csökkent hétfőn, 3,3 milliárd forintos forgalomban.
A Richter el tudott rugaszkodni a 10 700 forintos szintről, a következő ellenállás 11 000-11 100 forint között húzódik. Hétfőn a részvény árfolyama 110 forinttal, 1,02 százalékkal 10 880 forintra nőtt, forgalma 2,1 milliárd forintot ért el.
A Magyar Telekom is folytatta az emelkedést, a következő fontosabb akadály 2089 forintnál látszik az elemző szerint. A papír 42 forinttal, 2,1 százalékkal 2040 forintra erősödött, forgalma 1,5 milliárd forint volt hétfőn.
Tájékoztatás
A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!
