Egy baráti társaság 21 tagja Belgiumban több mint 123 millió eurót (47 milliárd forintot) nyert az EuroMillions lottón. A pontosan 123 555 827 eurós összeget a flamand Zingem faluban élő nyertesek most egyenlő arányban felosztják egymás között, így fejenként mindenkinek mintegy 5,9 millió euró (2,2 milliárd forint) jut.
A nyertes számokat pénteken húzták ki. Az EuroMillions lottót kilenc európai országban - Belgiumban, Franciaországban, Nagy-Britanniában, Írországban, Luxemburgban, Ausztriában, Portugáliában, Spanyolországban és Svájcban - játsszák.
Az EuroMillions-sorsolásokat minden kedden és pénteken este tartják. A játékosoknak öt főszámot kell megjelölniük 1-től 50-ig, és két „Lucky Star" számot 1-től 12-ig.
