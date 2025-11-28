67 éves korában, hosszú betegséget követően elhunyt Lehoczki László, a nemzetközileg ismert életmentő. Családja úgy számolt be a volt miskolci képviselő gyászhíréről, hogy Lehoczki, ismertebb nevén

Lehoczki-Spider László november 27-én este „méltósággal viselt hosszú betegség után békésen elaludt. Temetéséről később adunk információt.”

Ismert, a miskolci Spider Mentőcsoport hajdani vezetőjét a debreceni klinikán ápolták már tavaly októberben, és a Blikk felidézte, az egész ország megmozdult érte, hogy mielőbb felépüljön. „Közel 60 kilót fogytam le az elmúlt hónapokban, most erősítenek a friss vérrel” – nyilatkozta a lapnak akkoriban Lehoczki, megjegyezve, nagyon jólesett neki, hogy Magyarország egésze megmozdult, ahogy a török nagykövetség is. „Törökországban még mindig jó szívvel gondolnak rám, amiért Hope kutyámmal megmentettem egy kislány életét” – emlékezett vissza a gégedaganattal küzdött életmentő.

Lehoczki László Miskolc díszpolgára és a önkormányzati képviselője volt, emellett miskolci polgármesterjelöltjeként is indult a 2024-es magyarországi önkormányzati választáson.