Az elmúlt hétvége már a negyedik egymást követő nyári hétvége volt, amikor káosz alakult ki a vasúti közlekedésben. Az Economx is beszámolt róla, hogy szombaton leszakadt felsővezeték miatt Tata és Tatabánya nem jártak a vonatok, összeomlott a MÁV Győr és Budapest között; Almásfüzitő és Ács között pedig a biztosítóberendezés hibásodott meg.

Az ATV Híradó megkérdezte a MÁV-ot, milyen lépéseket terveznek, hogy az ötödik nyári hétvége már sokkal nyugodtabban teljen a vasúti vonalakon.

Kollégáink most fokozottan ellenőrzik a berendezéseket, több helyen online hőmérséklet jelző szenzorokat helyeztek el, igyekeznek minden rendelkezésre álló eszközzel növelni az infrastruktúra ellenállóképességét a hőségben

- válaszolta a társaság. Tájékoztatásuk szerint

a késési biztosítás június elsejei bevezetése óta 135 ezer jegy után eddig nagyságrendileg 90 millió forintot utaltak vissza az utasoknak;

az utasoktól származó bevétel pedig meghaladta a 7 milliárd forintot,

vagyis a bevételek kicsivel több mint 1 százalékát használták fel a késési biztosítás alapján járó 50 százalékos visszatérítésekre;

bérletek esetében mintegy 150 esetben éltek az utasok a 10 százalékos kedvezmény kihasználásával (a bérletvásárlási csúcs jellemzően a hónap első 10 napjára esik).

Az elmúlt valamivel több mint három hétben 2800 vonat haladta meg a 20 perces késést, ez a járatok 3 százaléka

- közölte a társaság.

Lázár János építési és közlekedési miniszter június 24-i Facebook-bejegyzésében még arról számolt be: a késési biztosítás június elsejei bevezetése óta, bő három hét alatt, a MÁV-csoport 127 ezer jegy után több, mint 82 millió forintot utalt vissza az utasoknak. Ugyanez idő alatt az utasoktól származó bevétel meghaladta a 7,2 milliárd forintot, vagyis a bevételek mintegy 1,15 százalékát használták fel arra, hogy jótálljanak a késési biztosítással megfogalmazott vállalásukért.

Akinek a járata 20 percnél többet késett, az visszakapja a jegyár felét. Pont

- írta akkor a tárcavezető.

Közölte azt is, hogy június elsejét követően a MÁV-csoport minden utasa meg is kapta hiánytalanul a kártérítést, ezt bizonyítja az is, hogy nincsenek tömeges panaszok a kártérítési biztosítás elmaradása miatt.