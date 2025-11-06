„Orbánék átléptek egy határt azzal, hogy civileket, művészeket, újságírókat és bírókat listáznak és fenyegetnek. Minden felbujtónak, megrendelőnek és elkövetőnek felelnie kell a tettéért! És felelni is fognak.” – írja posztjában Magyar Péter

Ezért azt javasolta azoknak, akik az adatszivárgásban érintettek, hogy tegyenek feljelentés, illetve keressék a NAIH-t.

Hozzátette, hogy a Tisza Párt tudomása szerint Péterfalvi Attila, a NAIH vezetője „semmit nem tesz az állampolgárok védelmében, ezért arra biztatjuk azokat, akik illegális listákon szerepelnek, hogy gyakorolják állampolgári jogaikat, és tegyenek bejelentést.”

NAIH közleménye szerint több bejelentés is érkezett hozzájuk a Tisza Párt adatbázisait érintő adatvédelmi incidensek (egyrészt az az önkéntesek adatbázisát, másrészt a Tisza Világ applikáció adatbázisát érintő incidensek) következtében nyilvánosságra került személyes és különleges adatoknak a médiaszolgáltatók általi felhasználásával összefüggésben.

Azt írják, hogy még abban az esetben is, ha egy politikai párt jogellenesen nem hozott megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket az elektronikus úton általa tárolt személyes adatok védelmére, és ezen sérülékenységet kihasználva valaki ezen személyes adatokhoz hozzáfér, azokat megszerzi, e cselekmény is jogellenes és a jogsértés körülményeitől függően akár bűncselekménynek is minősülhet.

Hangsúlyozzák, hogy bár közérdekű ügynek minősülhet egy politikai párt által a politikai tevékenységhez használt informatikai rendszer sérülékenysége, ugyanakkor ez nem teremt önmagában jogszerű alapot arra, hogy az adatbiztonsági hiányosságot kihasználó személy tárolja és nyilvánosságra hozza az adatbázisban szereplő érintettek személyes és különleges adatait.

Ha pedig ezen közérdekű ügyről valamely médiaszolgáltató beszámol, és ennek során felhasználja ezen jogsértő személy eljárása nyomán nyilvánosságra került személyes és különleges adatokat, akkor be kell tartania az általános adatvédelmi rendelet előírásait, illetve a sajtószabadság és a személyes adatok védelméhez való jog közötti egyensúlyt meghatározó jogalkalmazói gyakorlatot

– emeli ki a NAIH.

Magyarán Péterfalvi Attiláék szerint nem probléma, ha egy újságíró arra használja az adatbázist, hogy ellenőrizni tudja az adatok valóságtartalmát vagy kíváncsi az érintettek véleményére, de az „már ellentétes lehet az adatvédelmi követelményekkel, ha egy cikkben lehozzák az adatbázisban szereplők személyes adatait, akár csak úgy, hogy belinkelik azt a honlapot, ahol ez elérhető." Ezzel ugyanis fokozzák a jogsértés mértékét és az érintettek magánszférájára gyakorolt negatív hatást. Figyelembe kell venni ugyanis az érintettek kiszolgáltatott helyzetét, és azt, hogy korábban vállalták-e nyilvánosan a politikai véleményüket, vagy volt-e közéleti szerepvállalásuk - írják.