Egy gyorsfelmérést végzett a Tisza Világ applikációt ért adatszivárgás okán az Europion, amelyet 1300 fő megkérdezésével készített el. A résztvevőktől azt kérdezték, szerintük ki a felelős az adatszivárgásért.

A megkérdezettek relatív többsége (43 százalék) az eredmények alapján úgy látja, hogy inkább kormányzati és/vagy külső beavatkozást vél felfedezni a történtek mögött, és csak egy kisebbség (27 százalék) véli úgy, hogy biztonsági mulasztás történt volna, és a Tisza Párt a felelős.

A választók egy jelentős hányada (30 százalék) azonban középutas véleményt képvisel, miszerint a két magyarázat egyszerre igaz.

Rendkívül pártfüggő ugyanakkor az ügy megítélése: míg a kormánypártiak többsége (68 százalék) a biztonsági mulasztással és a Tisza felelősségével ért inkább egyet, a Tisza szavazóinak ennél is nagyobb hányada (79 százalék) a külső beavatkozást látja a történtek mögött.

Ehhez a véleményhez közelítenek inkább az egyéb ellenzéki szavazók is (59 százalék – 10 százalék a külső beavatkozás javára), illetve a pártnélküliek is (40 százalék – 18 százalék), bár ebben az utóbbi csoportban inkább a „mindkettő egyszerre igaz” álláspont van előtérben (42 százalék).

Annak is meglehetősen pártfüggő a kérdés kontextusában a megítélése az Europion szerint, hogy az egyes válaszadók mennyire zavarná, ha nyilvánosságra kerülnének a személyes adataik. A kormánypárti tábor több mint kétharmadát (71 százalék) ez nagyon zavarja vagy zavarná, míg a Tisza-szavazók közül csak 21 százalék nyilatkozott így (40 százalék-ukat pedig egyáltalán nem, vagy inkább nem zavarná egy ilyen eset).

Ebben a kérdésben azonban a többi ellenzékiek és a pártnélküliek inkább a kormánypárthoz állnak közelebb: az előbbiek 57 százalék-át, utóbbiak 73 százalékát zavarná, ha a saját adataik lennének érintettek.

Intő jel lehet a Tisza Párt számára az Europion szerint, hogy az adatszivárogtatás körülményeitől függetlenül kritikus a választók a Tisza jelöltállítási folyamatát illetően: a megkérdezetteknek csak a 28 százaléka értett egyet azzal a narratívával, miszerint a csúszások teljesen érthetőek és jól teszi a Tisza, hogy óvatosan jár el. Egy további 20 százalék szintén megengedő, de kritikusabb véleményt képvisel, az igazán kritikusnak pedig a válaszadók 26 százaléka mondható, míg szintén ugyanennyien vannak azok, akik a kérdést nem tudják megítélni.

A kormánypártiak többsége (59 százalék) a legkritikusabb véleményt érzi magáénak (míg 21 százalék nem tudta megítélni a kérdést), a tiszások viszont nagyrészt összezárnak: 67 százalékuk a legmegengedőbb, míg egy további 22 százalék a szintén megengedő, de valamelyest kritikus vélemény mellett tört lándzsát – írják.